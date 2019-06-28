Новости дня
На Южном Урале задержали 19 тонн контрафактной одежды известных марок
28 июнь 2019 (15:15)
УрБК, Челябинск, 28.06.2019. В Челябинской области таможенники задержали 19 т контрафактной одежды марок Gucci, Calvin Klein, Adidas, Reebok, Nike и Puma. Вещи направлялись для продажи в Пермь. Об этом сообщает Уральское таможенное управление.
«Автомобиль с товарами следовал из села Ленинское Чуйской области (Республика Кыргызстан) и был остановлен на автодороге А-310 вблизи КПП «Троицк». В машине обнаружено более 8 тыс. единиц одежды с признаками контрафактности — спортивные костюмы, обувь, носки, футболки, шорты известных брендов. По предварительным оценкам ущерб, нанесенный правообладателям торговых марок, составил более 12 млн руб.», — говорится в сообщении.
Товар был изъят и передан полиции города Троицка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 180 Уголовного кодекса РФ.
«Автомобиль с товарами следовал из села Ленинское Чуйской области (Республика Кыргызстан) и был остановлен на автодороге А-310 вблизи КПП «Троицк». В машине обнаружено более 8 тыс. единиц одежды с признаками контрафактности — спортивные костюмы, обувь, носки, футболки, шорты известных брендов. По предварительным оценкам ущерб, нанесенный правообладателям торговых марок, составил более 12 млн руб.», — говорится в сообщении.
Товар был изъят и передан полиции города Троицка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 180 Уголовного кодекса РФ.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Таможенники пресекли поставку в Екатеринбург контрафактной парфюмерии и холодного оружия
- Челябинские таможенники не пустили в Екатеринбург контрафактную одежду на 13 млн рублей
- Челябинские таможенники не пустили в Екатеринбург контрафактную одежду на 3 млн рублей
- Половину контрафактной продукции в УрФО составляют контрацептивы
- Нижнетагильской таможней изъято 430 единиц контрафактной продукции, маркированной логотипами Lacoste, Adidas, Umbro и Nike