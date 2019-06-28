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На Южном Урале задержали 19 тонн контрафактной одежды известных марок

УрБК, Челябинск, 28.06.2019. В Челябинской области таможенники задержали 19 т контрафактной одежды марок Gucci, Calvin Klein, Adidas, Reebok, Nike и Puma. Вещи направлялись для продажи в Пермь. Об этом сообщает Уральское таможенное управление.



«Автомобиль с товарами следовал из села Ленинское Чуйской области (Республика Кыргызстан) и был остановлен на автодороге А-310 вблизи КПП «Троицк». В машине обнаружено более 8 тыс. единиц одежды с признаками контрафактности — спортивные костюмы, обувь, носки, футболки, шорты известных брендов. По предварительным оценкам ущерб, нанесенный правообладателям торговых марок, составил более 12 млн руб.», — говорится в сообщении.



Товар был изъят и передан полиции города Троицка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 180 Уголовного кодекса РФ.

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