Вчера, 15:08

В Серове прокуратура изъяла свыше 700 единиц контрафактной одежды

УрБК, Серов, 08.09.2025. В Свердловской области Серовская прокуратура изъяла свыше 700 единиц контрафактной одежды. Об этом пишет telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.

«Прокуратурой был выявлен факт реализации в одном из магазинов г. Серова предметов одежды, на которую распространяется защита товарных знаков. Установлено, что данная продукция содержит незаконное воспроизведение чужого товарного знака и обладает признаками несоответствия оригиналам известных брендов «Adidas», «Nike», «PUMA», «LACOSTE», «GUCCI», «CALVIN KLEIN», — говорится в сообщении.

Изъятая продукция направлена на уничтожение в установленном порядке. Предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ (реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака).
