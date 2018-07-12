В Серове прокуратура изъяла свыше 700 единиц контрафактной одежды

УрБК, Серов, 08.09.2025. В Свердловской области Серовская прокуратура изъяла свыше 700 единиц контрафактной одежды. Об этом пишет telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.



«Прокуратурой был выявлен факт реализации в одном из магазинов г. Серова предметов одежды, на которую распространяется защита товарных знаков. Установлено, что данная продукция содержит незаконное воспроизведение чужого товарного знака и обладает признаками несоответствия оригиналам известных брендов «Adidas», «Nike», «PUMA», «LACOSTE», «GUCCI», «CALVIN KLEIN», — говорится в сообщении.



Изъятая продукция направлена на уничтожение в установленном порядке. Предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ (реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака).