Новости дня
Министром экономического развития Челябинской области назначен Иван Куцевляк
28 июнь 2019 (09:46)
УрБК, Челябинск, 28.06.2019. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер назначил на пост министра экономического развития региона Ивана Куцевляку, занимавшего до этого должность советника главы региона.
«До перехода на работу в правительство Челябинской области c 2014 по 2019 год Иван Куцевляк работал в Министерстве энергетики РФ. Имеет стаж региональной государственной гражданской службы. С 2010 по 2012 год занимал различные должности в аппарате губернатора и министерстве экономического развития и торговли Саратовской области», — говорится в сообщении на сайте врио губернатора.
Прежний министр экономического развития Сергей Смольников займет должность советника Алексея Текслера.
«До перехода на работу в правительство Челябинской области c 2014 по 2019 год Иван Куцевляк работал в Министерстве энергетики РФ. Имеет стаж региональной государственной гражданской службы. С 2010 по 2012 год занимал различные должности в аппарате губернатора и министерстве экономического развития и торговли Саратовской области», — говорится в сообщении на сайте врио губернатора.
Прежний министр экономического развития Сергей Смольников займет должность советника Алексея Текслера.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер обсудил промышленный потенциал региона с главой Минпромторга Денисом Мантуровым
- Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер уволил своего заместителя Евгения Тефтелева
- Президентом хоккейного клуба «Трактор» избран врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер
- Врио главы Челябинской области Алексей Текслер переназначил правительство региона
- Губернатор Челябинской области Михаил Юревич подписал распоряжение о назначении членов областного правительства