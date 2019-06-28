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Министром экономического развития Челябинской области назначен Иван Куцевляк

28 июнь 2019 (09:46)

УрБК, Челябинск, 28.06.2019. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер назначил на пост министра экономического развития региона Ивана Куцевляку, занимавшего до этого должность советника главы региона.

«До перехода на работу в правительство Челябинской области c 2014 по 2019 год Иван Куцевляк работал в Министерстве энергетики РФ. Имеет стаж региональной государственной гражданской службы. С 2010 по 2012 год занимал различные должности в аппарате губернатора и министерстве экономического развития и торговли Саратовской области», — говорится в сообщении на сайте врио губернатора.

Прежний министр экономического развития Сергей Смольников займет должность советника Алексея Текслера.

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