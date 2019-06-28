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Министром экономического развития Челябинской области назначен Иван Куцевляк

УрБК, Челябинск, 28.06.2019. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер назначил на пост министра экономического развития региона Ивана Куцевляку, занимавшего до этого должность советника главы региона.



«До перехода на работу в правительство Челябинской области c 2014 по 2019 год Иван Куцевляк работал в Министерстве энергетики РФ. Имеет стаж региональной государственной гражданской службы. С 2010 по 2012 год занимал различные должности в аппарате губернатора и министерстве экономического развития и торговли Саратовской области», — говорится в сообщении на сайте врио губернатора.



Прежний министр экономического развития Сергей Смольников займет должность советника Алексея Текслера.

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