Новости дня

Группа ЧТПЗ поставила продукцию для технического перевооружения НЛМК

24 июнь 2019 (14:28)

УрБК, Челябинск, 24.06.2019. Складской комплекс ЧТПЗ поставил первую партию труб Группе НЛМК. Продукция Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов (входят в Группу ЧТПЗ) будет задействована в масштабной реконструкции доменной печи Новолипецкого металлургического комбината — основной производственной площадки компании.

По сообщению пресс-службы Группы ЧТПЗ, заказ включает холоднодеформированные, горячекатаные и нержавеющие трубы диаметром от 14 до 426 мм и толщиной стенки от 2 до 56 мм. Согласно графику работ по монтажу доменной печи, белые металлурги отгрузят весь объем продукции к концу II квартала 2019 года.

«Группа НЛМК — ключевой клиент нашей компании. Продукция для реализации крупнейших инвестиционных проектов всех площадок Группы поставляется с 2013 года. Участие в обновлении основного технологического оборудования одного из ведущих металлургических комбинатов страны станет важным этапом перспективного сотрудничества», — комментирует директор Складского комплекса ЧТПЗ Алексей Смирнов.

Реконструкция доменной печи позволит увеличить ее производительность на 8% и почти в 10 раз снизит содержание пыли в воздухе.

В планах компании участие в таких проектах, как строительство воздухоочистительного аппарата «Циклон» и модернизации нагревательной печи цеха горячего проката Новолипецкого металлургического комбината. Всего в 2018 году на развитие горно-металлургического комплекса страны Складской комплекс ЧТПЗ поставил около 30 тыс. т трубной продукции.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: