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Группа ЧТПЗ поставила продукцию для технического перевооружения НЛМК

УрБК, Челябинск, 24.06.2019. Складской комплекс ЧТПЗ поставил первую партию труб Группе НЛМК. Продукция Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов (входят в Группу ЧТПЗ) будет задействована в масштабной реконструкции доменной печи Новолипецкого металлургического комбината — основной производственной площадки компании.



По сообщению пресс-службы Группы ЧТПЗ, заказ включает холоднодеформированные, горячекатаные и нержавеющие трубы диаметром от 14 до 426 мм и толщиной стенки от 2 до 56 мм. Согласно графику работ по монтажу доменной печи, белые металлурги отгрузят весь объем продукции к концу II квартала 2019 года.



«Группа НЛМК — ключевой клиент нашей компании. Продукция для реализации крупнейших инвестиционных проектов всех площадок Группы поставляется с 2013 года. Участие в обновлении основного технологического оборудования одного из ведущих металлургических комбинатов страны станет важным этапом перспективного сотрудничества», — комментирует директор Складского комплекса ЧТПЗ Алексей Смирнов.



Реконструкция доменной печи позволит увеличить ее производительность на 8% и почти в 10 раз снизит содержание пыли в воздухе.



В планах компании участие в таких проектах, как строительство воздухоочистительного аппарата «Циклон» и модернизации нагревательной печи цеха горячего проката Новолипецкого металлургического комбината. Всего в 2018 году на развитие горно-металлургического комплекса страны Складской комплекс ЧТПЗ поставил около 30 тыс. т трубной продукции.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">24 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:28</span><br /><strong>Группа ЧТПЗ поставила продукцию для технического перевооружения НЛМК</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 24.06.2019. Складской комплекс ЧТПЗ поставил первую партию труб Группе НЛМК. Продукция Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов (входят в Группу ЧТПЗ) будет задействована в масштабной реконструкции доменной печи Новолипецкого металлургического комбината — основной производственной площадки компании.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087875-gruppa-chtpz-postavila-produkciyu-dlya-tehnicheskogo-perevooruzheniya-nlmk.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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