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Николай Цуканов заявил о поддержке президентом РФ строительства второй ветки метро в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов на форуме «Утро» в Тюмени заявил о том, что глава государства Владимир Путин поддерживает идею развития метрополитена в Екатеринбурге.



«Есть понимание городских властей, что чтобы метро появилось, нужно сделать определенную работу, финансово-экономическое обоснование, проектную документацию и уже с этими документами обращаться в правительство РФ за поддержкой. Я точно знаю, что президент эту идею поддержал, председатель правительства поддержал, региональным властям нужно работать по подготовке документации. Со своей стороны, я готов оказать поддержку, потому что это актуально и важно», — сказал Николай Цуканов.



Стоит отметить, что глава Екатеринбурга Александр Высокинский накануне заявил, что строительство второй ветки метро по-прежнему рассматривается как один из ключевых проектов к 300-летию Екатеринбурга, и работы по проектированию продолжаются.



«Проект очень важен для сохранения темпов развития города и комфортной жизни екатеринбуржцев. В документе, на который ссылаются журналисты, четко сказано, что решения об объемах будут приниматься после предоставления проектно-сметной документации. Именно этой логики мы и придерживались с самого начала, именно ее и озвучивали. Продолжается большая совместная работа по проектированию второй ветки метро. Совместно с полномочным представителем Президента России в УрФО и губернатором Свердловской области мы готовим этот проект к презентации на федеральном уровне, чтобы серьезно претендовать на получение финансирования из федерального бюджета. Мы рассчитываем, что наши общие усилия увенчаются успехом. Работы по проектированию метро мы не останавливаем. Будем вести их на собственные средства. Главная гарантия выделения средств на метро — разработанная техническая документация», — цитирует пресс-служба администрации города Александра Высокинского.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">20 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:05</span><br /><strong>Николай Цуканов заявил о поддержке президентом РФ строительства второй ветки метро в Екатеринбурге</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов на форуме «Утро» в Тюмени заявил о том, что глава государства Владимир Путин поддерживает идею развития метрополитена в Екатеринбурге. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087818-nikolay-cukanov-zayavil-o-podderzhke-prezidentom-rf-stroitelstva-vtoroy-vetki-metro-v-ekaterinburge.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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