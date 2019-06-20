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«Энел Россия» подписала соглашение с «Кузбассэнерго» о продаже Рефтинской ГРЭС
20 июнь 2019 (13:34)
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. ПАО «Энел Россия» подписала соглашение с АО «Кузбассэнерго» (входит в Сибирскую генерирующую компанию) о продаже крупнейшей угольной станции в РФ — Рефтинской ГРЭС. Сумма сделки составила 21 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Договор купли-продажи должен вступить в силу, как только будут выполнены два условия: согласование сделки со стороны Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации, одобрение условий сделки акционерами ПАО «Энел Россия» на Внеочередном собрании акционеров, которое состоится 22 июля 2019. Сумма сделки должна составить не менее 21 млрд руб. без НДС и предполагает возможные корректировки на величину до 5%, а также предусматривает дополнительные платежи на общую сумму до 3 млрд руб. в течение 5 лет после закрытия сделки при выполнении определенных условий», — говорится в сообщении ПАО «Энел Россия».
Ожидаемый период перехода права собственности на имущество Рефтинской ГРЭС в пользу АО «Кузбассэнерго» составляет не более 18 месяцев с даты вступления в силу соглашения о купле-продаже.
Отметим, что Рефтинская ГРЭС располагается в поселке Рефтинский Свердловской области. Станция состоит из шести энергоблоков мощностью 300 МВт и четырех энергоблоков мощностью 500 МВт, установленная тепловая мощность составляет 350 Гкал/час. Рефтинская ГРЭС способна обеспечивать электроэнергией порядка 40% всей Свердловской области.
«Договор купли-продажи должен вступить в силу, как только будут выполнены два условия: согласование сделки со стороны Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации, одобрение условий сделки акционерами ПАО «Энел Россия» на Внеочередном собрании акционеров, которое состоится 22 июля 2019. Сумма сделки должна составить не менее 21 млрд руб. без НДС и предполагает возможные корректировки на величину до 5%, а также предусматривает дополнительные платежи на общую сумму до 3 млрд руб. в течение 5 лет после закрытия сделки при выполнении определенных условий», — говорится в сообщении ПАО «Энел Россия».
Ожидаемый период перехода права собственности на имущество Рефтинской ГРЭС в пользу АО «Кузбассэнерго» составляет не более 18 месяцев с даты вступления в силу соглашения о купле-продаже.
Отметим, что Рефтинская ГРЭС располагается в поселке Рефтинский Свердловской области. Станция состоит из шести энергоблоков мощностью 300 МВт и четырех энергоблоков мощностью 500 МВт, установленная тепловая мощность составляет 350 Гкал/час. Рефтинская ГРЭС способна обеспечивать электроэнергией порядка 40% всей Свердловской области.
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