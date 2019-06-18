Новости дня

Покончил с собой экс-руководитель СвЖД Алексей Миронов, обвиняемый во взяточничестве

18 июнь 2019 (09:04)

УрБК, Москва, 18.06.2019. Бывший руководитель Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов 17 июня покончил с собой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СвЖД.

Алексей Миронов проходил обвиняемым по уголовному делу о взяточничестве (часть 5 статьи 290 УК РФ). Он был задержан 13 декабря 2018 года. По версии следствия, он получил взятки от руководителя компании «Строй Тикс» Евгения Савранина за общее покровительство при распределении контрактов РЖД в 2015-2016 годах.

12 июня Ленинский районный суд Екатеринбурга отказался продлить домашний арест Миронову по просьбе следствия и назначил залог в 5 млн руб. для его освобождения.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: