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В Екатеринбурге изменится график приема по регистрации автомототранспортных средств
14 июнь 2019 (10:24)
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. В Екатеринбурге изменится график приема по регистрации автомототранспортных средств, сообщает пресс-служба городского УМВД.
Так, теперь в отделении по регистрации транспортных средств (проезд Водительский, д. 20 (павильон) прием заявителей осуществляется посредством электронной очереди, со вторника по субботу с 09.00 до 17.00, в четверг — с 13.00 до 19.00. Воскресенье и понедельник — неприемные дни.
В отделении по регистрации транспортных средств, расположенном по такому же адресу, только в административном здании, прием заявителей осуществляется только по предварительной записи через Единый портал государственных услуг. Расписание: вторник-суббота с 09.00 до 17.00, четверг — с 13.00 до 19.00. Воскресенье и понедельник — неприемные дни.
В группе по согласованию изменений в конструкцию транспортных средств, расположенной по адресу: проезд Водительский, д. 20 (административное здание), прием заявителей осуществляется со вторника по субботу с 09.00 до 17.00, в четверг — с 13.00 до 19.00. Воскресенье и понедельник — неприемные дни.
В отделении по регистрации транспортных средств, расположенном по адресу: 3-го Интернационала, д. 15, прием заявителей осуществляется по предварительной записи через Единый портал государственных услуг и при помощи системы управления электронной очередью. Часы приема: с воскресенья по среду с 09.00 до 17.00, в четверг — с 13.00 до 19.00. Пятница и суббота — неприемные дни.
Так, теперь в отделении по регистрации транспортных средств (проезд Водительский, д. 20 (павильон) прием заявителей осуществляется посредством электронной очереди, со вторника по субботу с 09.00 до 17.00, в четверг — с 13.00 до 19.00. Воскресенье и понедельник — неприемные дни.
В отделении по регистрации транспортных средств, расположенном по такому же адресу, только в административном здании, прием заявителей осуществляется только по предварительной записи через Единый портал государственных услуг. Расписание: вторник-суббота с 09.00 до 17.00, четверг — с 13.00 до 19.00. Воскресенье и понедельник — неприемные дни.
В группе по согласованию изменений в конструкцию транспортных средств, расположенной по адресу: проезд Водительский, д. 20 (административное здание), прием заявителей осуществляется со вторника по субботу с 09.00 до 17.00, в четверг — с 13.00 до 19.00. Воскресенье и понедельник — неприемные дни.
В отделении по регистрации транспортных средств, расположенном по адресу: 3-го Интернационала, д. 15, прием заявителей осуществляется по предварительной записи через Единый портал государственных услуг и при помощи системы управления электронной очередью. Часы приема: с воскресенья по среду с 09.00 до 17.00, в четверг — с 13.00 до 19.00. Пятница и суббота — неприемные дни.
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