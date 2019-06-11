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Роспотребнадзор предложил ввести запрет на уничтожение пригодных к употреблению продуктов
11 июнь 2019 (12:15)
УрБК, Москва, 11.06.2019. Роспотребнадзор считает необходимым на законодательном уровне запретить уничтожение и захоронение пригодных к употреблению продуктов. Данное предложение ведомство озвучило на специальном заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом сообщается на сайте СПЧ.
«В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу», — говорится в опубликованном на сайте письме советнику президента РФ, председателю СПЧ Михаилу Федотову.
«В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/20М), утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880, пищевая продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза, подлежит утилизации», — уточняется в письме.
Также предлагается «обеспечить нормативную поддержку порядка использования пищевых отходов и невостребованных пищевых продуктов как источников биоэнергетики».
«В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу», — говорится в опубликованном на сайте письме советнику президента РФ, председателю СПЧ Михаилу Федотову.
«В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/20М), утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880, пищевая продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза, подлежит утилизации», — уточняется в письме.
Также предлагается «обеспечить нормативную поддержку порядка использования пищевых отходов и невостребованных пищевых продуктов как источников биоэнергетики».
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