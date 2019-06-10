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Цена на газ в России с 1 июля повысится на 1,4%

УрБК, Москва, 10.06.2019. С 1 июля для промышленности и населения повысятся на 1,4% регулируемые цены на газ «Газпрома». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.



В индексации цен 2019 года учитывается повышение НДС с 18% до 20% с января этого года. В прошлом году цены индексировались на 3,4%, а с 2020 года предполагается рост на 3%.



«Изменение регулируемых цен на газ влияет на динамику потребительских цен как прямо — через конечное потребление населением и бюджетной сферой, так и косвенно — через рост стоимости электрической и тепловой энергии. В целях сдерживания влияния данного фактора на инфляцию индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, включая население (без учета НДС), в 2019 году составит 1,4%, в 2020-2024 годах рост указанных цен не превысит 3%», — комментирует Минэкономразвитие.

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