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В Челябинске за пожар на территории строящегося объекта к саммитам ШОС и БРИКС накажут субподрядчика

7 июнь 2019 (12:36)

УрБК, Челябинск, 07.06.2019. В Челябинске субподрядчик понесет ответственность за возгорание на стройплощадке, где возводят здание конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«В ходе проверки установлено, что сотрудник ООО «Стройбад» в нарушение установленных требований производил огневые работы по разогреву клеящегося слоя техноэласта с использованием газовой горелки без наряда-допуска, в отсутствие необходимых средств первичного пожаротушения, в непосредственной близости от места складирования от материала, подверженного горению — утеплителя», — говорится в сообщении.

От воздействия пламени газовой горелки произошло возгорание упаковочного материала, отчего огонь распространился на сам утеплитель.

В отношении субподрядчика ООО «Стройбад» возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 КоАПРФ «Нарушение требований пожарной безопасности».

Материалы проверки направлены для рассмотрения по существу в отдел государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Челябинской области.

В Челябинске 8 апреля на территории, где возводят здание конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС, произошел пожар. По данному факту прокурор города внес генеральному директору ООО «УралНИИстром» представление, в котором поставлен вопрос о привлечении должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, к дисциплинарной ответственности.

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