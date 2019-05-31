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Россия обогнала Евросоюз в 3,3 раза по росту цен на продукты

Продукты питания в России в январе-апреле 2019 года дорожали в 3,3 раза быстрее, чем в странах Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает Росстат.



В России продукты подорожали на 3,6%, в странах ЕС — на 1,1%.



«С начала текущего года в ЕС наиболее заметно подорожали овощи; сахар, джем, мед, шоколад и конфеты; хлебобулочные изделия и крупы. В России в апреле 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года наибольший прирост цен был отмечен на овощи — 24% (в ЕС — 4,6%). Фрукты подорожали на 4,6% (в ЕС стали дешевле на 0,6%), хлебобулочные изделия и крупы — на 3,7% (в среднем по ЕС они подорожали на 1,1%)», — говорится в сообщении.

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