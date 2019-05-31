Екатеринбург в дорожной осаде

Конец мая Екатеринбург встретил 9-10-балльными пробками. Важнейшие транспортные артерии города оказались парализованы так же, как во время самых суровых снегопадов. Разгрузке улиц не помогли ни прекрасная погода, ни завершение учебного года, которые традиционно уменьшают количество машин на дорогах. Причиной заторов и фактической остановки движения стали начавшиеся практически одновременно дорожные работы на главных улицах Юга, Юго-Востока и центра города. При этом дорожные работы носят не аварийный характер — массовые перекрытия и ремонты оказались плановыми, а ответственным за шоковый график является вполне конкретный человек — замглавы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.Из-за полного закрытия движения автомобилей по улице Патриса Лумумбы от переулка Рижского до улицы Военной жители Вторчермета будут вынуждены стоять в ежедневных пробках на выезде и въезде в микрорайон. На этом участке дороги с 28 мая до 9 июля проводится капитальный ремонт дороги.Первые дни перекрытия показали: ремонт вызвал километровые пробки на улицах 2-я Новосибирская, Зенитчиков, Титова, Агрономическая, Военная и в Рижском переулке. За этим последовали массовые опоздания работников предприятий и учреждений города.Одновременно идет ремонт параллельной улицы Амундсена: на ней срезан асфальт, идет замена поребриков, движение местами сужено до 1 полосы.При этом перспектива снижения затрудненности движения на этих участках дороги пока не ясна. Местные жители, обсуждая ситуацию в соцсетях и на форумах в интернете, отмечают, что из-за ремонтных работ большая часть трафика микрорайона перераспределилась на ул. Агрономическую. Однако, как они подчеркивают, этот участок дороги слишком узок для того потока транспорта, который сейчас вынужден там передвигаться. Более того, ранее на ней был начат и не закончен ремонт дорожного покрытия, что также способствует замедлению общей скорости движения транспорта и образованию пробок.«Это гениально: на узенькой Агрономической затеять ремонт, не закончить и пустить туда поток со всего Юга города...», — отнесся к происходящему с сарказмом один из жителей Екатеринбурга.Часть горожан утверждает, что при планировании ремонтных работ на улице Патриса Лумумбы не было должным образом рассчитано то, как будет перенаправлен трафик движения с закрываемого участка. Они считают, что облегчить ситуацию могла бы дорога, временно возведенная для объезда закрываемой (такой метод уже реализовывался при ремонте дорог в регионе).«Помнится мне, даже когда эстакаду делали на Московская — Объездная, и то улицы не перекрывали, а делали временные дороги. А сейчас закрытые 340 м. встали поперек», — уточнил участник обсуждения.Некоторые жители не скрывают, что не понимают необходимости проводимого ремонта, и ссылаются на хорошее состояние дорожного полотна. Напомним, что в прошлом году в этом районе ремонтные работы уже проходили на улице Патриса Лумумбы, а также на 2-ой Новосибирской, Военной и на основной магистрали Вторчермета — улицы Титова.«Как можно больше месяца делать 1 км дороги на основном проезде со Вторчика, Солнечного, Полевского, Горного щита?! Каждый год они эту улицу ковыряют, может, клад ищут?», — пишет один из екатеринбуржцев.При этом часть жителей считает, что теперь в попытке найти способ быстро объехать ремонтируемый участок и не опоздать на работу водители начнут портить газоны. «Завтра уже параллельно по газону ездить будут... По-другому никак невозможно», — написал один из них.Столкнулись с высокобалльными пробками и жители ЖБИ и области (например, Березовского), работающие в Екатеринбурге и заезжающие в город по дублеру Сибирского Тракта через Малышевский мост, на котором сейчас идут ремонтные работы.Здесь ограничение движения было введено с 20 мая. На первом этапе ремонта, с 20 мая до 16 июля, закрыта половина моста по направлению к центру города, а также заезд на путепровод с Егоршинского подхода. Затем с 16 июля по 16 сентября будет закрыта половина моста по направлению к ЖБИ.С ограничением движения транспорта по мосту в сторону центра города увеличились пробки как в самом микрорайоне, так и на развязке у «Калины» — часть водителей, ранее заезжавших в город через Егоршинский подход по мосту, вынуждена теперь ехать по этой дороге. При этом ни для кого не секрет, что на развязке и без этого стабильно сохранялась сложная обстановка. Впрочем, как и на Малышевском мосту, который связывает центр с микрорайоном ЖБИ и также является одним из ключевых путепроводов в городе.«Часть ездящих по дороге на ТЭЦ переместилась на Проезжую — сегодня там было проблемнее, чем обычно», — комментирует ситуацию горожанин в обсуждениях на одном из информационных порталов.Кроме того, как отмечают очевидцы, появились водители, из-за нежелания объезда моста едущие прямо по трамвайным рельсам. Цепочки из таких машин между трамваями не позволяют двигаться последним в нормальном темпе. И без того напряженная ситуация обостряется, сбавляя скорость общего движения потока.Это при том, что в этом районе пассажиропоток на трамваях возрос из-за изменения на время ремонта моста маршрутов автобуса № 27 и № 033 (большая часть жителей микрорайона теперь могут проехать ремонтируемый участок только на этом виде транспорта). В результате пробки на Малышева теперь можно увидеть даже ночью.В то же время, с 1 июня для выполнения строительно-монтажных работ на месяц закроют движение в районе еще одного ключевого моста Екатеринбурга — Макаровского. Ограничения коснутся улиц Челюскинцев (от улицы Бориса Ельцина до улицы Николая Никонова) и Гражданской (от Челюскинцев до дома № 11 на Гражданской). Напомним, что ранее, 18 мая, движение трамваев по мосту закрыли, а маршруты № 3 и 21 объединили в один (№ 21), изменив его движение.Кроме того, для ремонта дорог с 28 мая по 10 июня перекроют ряд транзитных улиц. Вводится ежедневное ограничение движения транспорта по улице Восточной (от Первомайской до Челюскинцев) — с 22.00 до 06.00. Для движения автомобилей в этот период будет открыта только одна полоса.Но стоит отметить, что это только ряд работ, непосредственно связанных с ремонтом дорог. При этом горожанам нужно учесть, что в городе достаточно точек, где с начала весенне-летнего сезона ведутся ремонтные работы на водоводах. Так, например, на улице Малышева помимо ремонта на мосту коммунальщиками сужены проезжие части дороги.Жители в соцсетях уже высказывают недовольство одновременным ремонтом сразу нескольких важнейших участков дорог Екатеринбурга. Некоторые предлагают развести их проведение по времени, «кинув все силы сначала в одну точку, потом в другую», сократив время ремонта каждого участка и сохранив при этом одинаковое количество затраченных ресурсов.При этом виновных в транспортном коллапсе, что называется, искать не надо. Они прекрасно известны. Это замглавы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов и подконтрольные ему департаменты. Именно эти люди приняли и согласовали план дорожных работ, именно они определили дату начала транспортного коллапса и все его последствия.Причин, по которым Бубнов и его подчиненные довели Екатеринбург до 10-бальных пробок в отпускной период, по мнению наблюдателей, может быть только две. В первом случае специалисты ведомства не смогли спрогнозировать, к каким последствиям приведет затеянная ими «дорожная революция по-Бубновски». У сотрудников ведомства просто не хватило ресурсов, опыта и здравого смысла, чтобы просчитать последствия одновременного ремонта нескольких взаимосвязанных магистралей, а также специальных знаний, чтобы предусмотреть пути объезда и организовать альтернативные транспортные потоки. Тогда это вопиющая некомпетентность.Во втором случае, наоборот, — специалисты прекрасно понимали, к каким последствиям приведет одновременное перекрытие целого ряда важнейших городских магистралей, и пошли на это намеренно, либо положившись на «авось», либо решив, что горожане как-нибудь да перетерпят свалившиеся на них неудобства. Но если неудобства горожанам были причинены сознательно, и крайне негативная реакция жителей Екатеринбурга на подобное решение городских властей тоже была более чем очевидна.Тем более что на счету Алексея Бубнова проблемы не только в транспортной сфере. Определенные претензии к нему есть и по вопросам благоустройства: весенняя уборка города прошла со множеством нареканий, как и борьба с зимними снегопадами. А пресловутая реформа транспортной системы Екатеринбурга при Бубнове просто исчезла из информационной повестки.Понятно, что Алексей Бубнов вступил в должность замглавы по транспортным вопросам всего полгода назад, а до этого возглавлял городскую счетную палату. И специальных знаний для занимаемой должности у него лично может не хватать. Но наступивший транспортный коллапс показывает, что у города может просто не остаться времени для повышения квалификации заместителя главы муниципалитета: если Бубнов и его ведомство продолжат и дальше работать в том же направлении, то движение по улицам Екатеринбурга летом может просто остановиться.