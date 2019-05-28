Сергей Никитин: Главный показатель доверия к банку — это рост числа клиентов

И.о. главы Новоуральска Владимир Цветов. Фотография предоставлена отделом по связям с общественностью Свердловского филиала АО «Россельхозбанк»

И.о. директора Свердловского филиала АО «Россельхозбанк» Сергей Никитин. Фотография предоставлена отделом по связям с общественностью Свердловского филиала АО «Россельхозбанк»

— Новоуральск — это не только один из закрытых городов системы Росатома, но и территория с большим потенциалом развития. В настоящее время в округе началась реализация масштабного проекта по созданию территории опережающего социально-экономического развития.Целью ТОСЭР является создание благоприятных условий для социально-экономического развития города, повышения его инвестиционной привлекательности. Высокий научно-образовательный потенциал, близость к ведущим промышленным городам Свердловской области — Екатеринбургу и Нижнему Тагилу, развитая транспортная и энергетическая инфраструктура создают достаточные условия для формирования в Новоуральске полноценного диверсифицированного промышленного центра с опорой на неядерные разработки градообразующего предприятия.Ключевыми задачами проекта являются увеличение количества и качества инвестиционных проектов, рост предпринимательской и инновационной активности на территории, стимулирование занятости и увеличение количества рабочих мест, а также развитие инновационной инфраструктуры на территории округа. Кроме того, статус территории опережающего развития будет способствовать увеличению налогооблагаемой базы и в перспективе — дополнительных доходов в бюджеты всех уровней.— Для понимания: АО «Россельхозбанк», созданное в марте 2000 года, — один из основных кредиторов аграрно-промышленного комплекса России. По размеру активов входит в пятерку ведущих российских банков. РСХБ — универсальный банк, который работает во всех сегментах. У нас есть предложения для физических лиц, для малого и среднего бизнеса, для крупных корпораций.Безусловно, кредитование АПК является ведущим направлением деятельности банка. Для аграриев разработаны многочисленные формы финансовой поддержки в рамках отраслевых госпрограмм, а также целый ряд специализированных кредитных продуктов: на проведение сезонных полевых работ, на приобретение сельхозтехники и оборудования, а также на приобретение земельных участков сельхозназначения, молодняка сельскохозяйственных животных, на прочие инвестиционные цели. С учетом разворота российской экономики на импортозамещение и в целях обеспечения продовольственной безопасности региона услуги Россельхозбанка становятся все более актуальными. Но мы не забываем и про предприятия, которые не связаны с аграрной сферой.Перед нами стоят общегосударственные задачи, в том числе такие, как развитие ипотечного кредитования, поддержка малого и среднего бизнеса. Соответственно, все наши клиенты могут воспользоваться широким спектром банковских услуг, включая ипотечное и потребительское кредитование, линейку высокодоходных вкладов, широкий диапазон кредитных продуктов, открытие и ведение счетов, операции с валютой, банковские пластиковые карты, зарплатные проекты и многое другое.Но главным достижением и основным капиталом банка являются его клиенты. Они у нас совершенно разные: к нам обращаются люди старшего поколения, молодежь, предприниматели, которые развивают свой бизнес, и крупные корпорации. Главный показатель доверия — это рост числа клиентов банка. В нашем филиале прирост клиентской базы составил более 20% за 2018 год.Поэтому, открывая офис в Новоуральске, я с уверенностью могу сказать, что мы будем полезны всем жителям города и готовы помочь им в решении всех насущных вопросов.— Безусловно, муниципальная власть ответственна за решение социальных вопросов, вопросов сферы ЖКХ. У нас разработана стратегия развития Новоуральска до 2030 года, а принятые долгосрочные муниципальные программы обеспечивают реализацию социально-значимых проектов. В приоритете находится вопрос формирования современного внешнего облика города. Требования к качеству городской среды возросли. Жилая застройка, социальные объекты должны гармонично располагаться на благоустроенных городских территориях. Поэтому сейчас Новоуральск активно участвует в реализации программ по созданию комфортной городской среды.Важными также являются и вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства. Необходимо помогать бизнесменам с поиском заказа и с реализацией продукции, содействовать в установлении кооперационных связей. И, безусловно, содействовать открытию новых производств и привлечению инвестиций. В вопросах финансовой поддержки бизнеса мы рассчитываем, в том числе, и на помощь «Россельхозбанка». Есть необходимость как в инвестиционном кредитовании, так и в краткосрочных займах и заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве.— Агробизнес — это очень непростой бизнес. Во многом он зависит от внешних условий, экономической ситуации в регионе и стране. Но одновременно — это наиболее отзывчивое на поддержку направление. Прошлый год был для свердловских аграриев рабочим, отчасти сложным из-за погодных условий. Но даже затяжная уральская весна не смогла нарушить запланированное. Наш регион входит в десятку лучших регионов России по производству молока. Уральцы активно строят новые молочные фермы. Более трети молочного стада содержится в новых и реконструируемых помещениях, где применяются самые современные технологии.В целом успехи АПК во много обусловлены целенаправленной аграрной политикой, проводимой в регионе, системной и комплексной господдержкой. По данным министерства АПК и продовольствия Свердловской области, в 2019 году посевная площадь планируется не менее уровня 2018 года. На уровне 2018 года планируется посадить картофеля и овощей открытого грунта.За всеми этими сухими цифрами стоит огромный человеческий труд по 24 часа в сутки и без выходных. В сфере АПК зачастую работают всю жизнь, семьями, передавая опыт из поколения в поколение. И наша задача — поддержать аграрный сектор, чтобы каждый год у жителей области на столах были свежие молоко, мясо, овощи.— Мы стараемся оперативно проработать все полученные заявки от предпринимателей. Сейчас на их рассмотрение отводится не более 5 дней. Но мы готовы работать не только с предприятиями из сферы АПК. РСХБ интересны предприятия перерабатывающей промышленности, в сфере торговли, строительстве.Эти компании ориентируются на весьма консервативные прогнозы, по возможности страхуются от изменений курсов или ставок аренды. Можно сказать, что проекты, на реализацию которых компании просят финансовую поддержку, сейчас, если посмотреть на них с точки зрения экономической эффективности, выглядят гораздо лучше, чем те, которые были 2-3 года назад.Сейчас мы наблюдаем, как снижается объем задолженности. Сжатие портфеля обусловлено в первую очередь сокращением числа компаний в реестре субъектов МСП вследствие его обновления. И все-таки сейчас мы видим позитивный тренд. Можно сказать, что сохраняется спрос на инвестиционное кредитование и снижается доля краткосрочных кредитов, есть спрос на лизинг. Многие собственники бизнеса понимают, что настало время вкладывать в наращивание производства, нужно увеличивать обороты, нужно успеть занять свою нишу.— Для нас важнейшей задачей является работа на результат единой сплоченной командой. Мы планируем поддерживать высокий уровень обслуживания как физических, так и юридических лиц, предлагая клиентам выгодные банковские продукты, индивидуально рассматривая каждую заявку, вникая в ситуацию каждого клиента. Кроме того, мы поддерживаем долгосрочные взаимовыгодные отношения не только с нашими постоянными партнерами, но и активно привлекаем новых клиентов. В связи с открытием нового офиса продолжается движение Россельхозбанка в сторону укрепления своих позиций в Свердловской области, создания необходимых условий банковского обслуживания клиентов по современным стандартам, а также достойных условий работы для сотрудников филиала, живущих в Новоуральске.