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Российские нефтяники будут вынуждены субсидировать переработку за счет добычи

УрБК, Москва, 28.05.2019. Размер компенсаций нефтекомпаниям за поставку топлива на внутренний рынок почти полностью согласован Минфином и Минэнерго: предполагается, что платежи (демпферная составляющая) в 2020-2021 годах увеличатся на 30% к уровню, заложенному в бюджете (но тем не менее будут ниже, чем в 2019 году), при этом дополнительные расходы бюджета полностью покроют увеличением НДПИ. Это означает, что нефтяникам придется самим субсидировать переработку за счет добычи, сообщает «Коммерсантъ».



Вопрос был обсужден ведомствами на совещании с участием представителей нефтекомпаний 24 мая. По параметрам демпфирующей компоненты обратного акциза на 2020–2021 годы Минэнерго предложило, чтобы коэффициент в формуле демпфера (который определяет размер бюджетных компенсаций нефтяникам) составил на ближайшие два года 0,68 для бензина и 0,65 для дизтоплива.



Ранее на второе полугодие 2019 года уже была достигнута договоренность о размерах коэффициента — 0,75 и 0,7 соответственно. В действующем бюджете заложен коэффициент 0,6 на 2019 год и 0,5 на 2020-2021 годы.



«Мы получили от Минэнерго предложение по корректировке формулы демпфера. Нужно немного времени, чтобы просчитать эффект для бюджета — выпадающие доходы. Может быть, мы ее скорректируем, если она нас не устроит. Формула не устроит Минфин, если расходы из ФНБ на компенсации нефтяным компаниям в 2020-м и последующие годы будут больше, чем предусмотрено в 2019 году», — цитировала пресс-служба Минфина слова главы налогового департамента Алексея Сазанова.



По предложению Минэнерго, все дополнительные расходы бюджета на рост коэффициента в 2020-2021 годах будут покрыты за счет увеличения НДПИ. Надбавка к НДПИ при ценах на нефть до 80 долл. США за баррель составит 75 руб. на тонну, она увеличится при более высоких ценах. Как и настаивал Минфин, ФНБ для компенсаций дополнительно использоваться не будет.



Сейчас министерство взяло дополнительное время на «просчеты», чтобы убедиться в этом. На этой неделе конфигурация демпфера должна быть окончательно одобрена заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Козаком. После этого Минфин будет вносить соответствующие поправки, чтобы Госдума успела принять законопроект в весеннюю сессию и обновленный демпфер смог заработать уже с 1 июля.

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