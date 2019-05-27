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В Нижнем Тагиле прошел пятый юбилейный забег ЕВРАЗа «Дай пять!»
27 май 2019 (17:42)
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2019. В Нижнем Тагиле 26 мая на площади у КДК «Современник» прошел пятый юбилейный городской спортивный праздник ЕВРАЗа и благотворительный забег «Дай пять!». В нем приняли участие 4 тыс. человек. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «Урал».
На старт забега вышло более 1 тыс. 200 человек. Впервые бежали дети с ограниченными возможностями здоровья — воспитанники нижнетагильской начальной школы-детского сада № 105 и качканарской коррекционной школы. В детских и взрослом забегах стартовали жители Нижнего Тагила, Качканара, Екатеринбурга, Лесного, Кушвы, Ивделя, Верхней Салды, сел Петрокаменское, Николо-Павловское, Башкарка, Бродово и посёлка Горноуральский. Дети пробежали 1 км, взрослые — 5. Результаты забега в тот же день были размещены на сайте www.evraz-sport.ru.
Самому юному спортсмену — Виктории Карелиной — всего 5 лет, самым опытным — Юрию Андреевичу Арасланову и Алексею Ивановичу Васильеву — больше 80.
Участников городского праздника приветствовали управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, председатель Нижнетагильский городской думы Алексей Пырин.
«Забег «Дай пять!» ждут и любят! Это не просто соревнование, наш забег стал большим городским спортивным праздником, количество участников в котором ежегодно увеличивается. Хорошо, что среди спортсменов много наших работников и руководителей, представителей городских администраций Нижнего Тагил и Качканара, которые вместе пробежали эту дистанцию», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.
«Спасибо ЕВРАЗу, что такое замечательное мероприятие ежегодно проводится в Нижнем Тагиле. Пусть традиция продолжается, а спортивные результаты с каждым годом становятся лучше. Очень важно, что забег — не просто спортивное состязание, а еще и благотворительная акция», — сказал глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
«Забег ежегодно собирает тысячи любителей бега. Я тоже сегодня бегу и очень рад, что вместе со мной на дистанцию вышли еще 4 депутата!», — отметил председатель Нижнетагильской городской думы Алексей Пырин.
Благотворительные взносы участников забега составили почти 100 тыс. руб., ЕВРАЗ удвоит эту сумму. Деньги будут направлены на приобретение спортивного инвентаря для детского сада № 105 в Нижнем Тагиле и в коррекционной школе Качканара.
В детском забеге абсолютным лидером среди мальчиков стал Дмитрий Баталин, который финишировал через 3 минуты 14 секунд. Среди девочек победу одержала Полина Малькова, пробежавшая за 3 минуты 44 секунды. Также в своих возрастных категориях лучшие результаты показали Алексей Бушин, Иван Свалов, Анна Олькова и Екатерина Бахтер.
Победителем взрослого забега в третий раз с результатом 16 минут 20 секунд стал Евгений Штейников. Серебро у доменщика ЕВРАЗ НТМК Петра Медведева, который финишировал позднее на 6 секунд. Среди женщин лучший результат у Елены Сухоносовой. Второй результат у сотрудницы экономического управления Дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Валентины Зыковой. Также лучшими в возрастных категориях у женщин стали Виктория Прохорова, Людмила Нечаева, Любовь Черчен, Ирина Первакова. У мужчин — Александр Старков, Олег Александров, Сергей Чирков, Александр Антропов.
Все участники забега получили в подарок памятные футболки с символикой соревнования и эксклюзивные медали.
Для болельщиков всех возрастов были организованы фотозоны, аттракционы и спортивные игры, работала полевая кухня, где угощали чаем и гречневой кашей. Свое мастерство демонстрировали воркаутеры, кик-боксеры, тхеквондисты. Телекомпания «Телекон» вела трансляцию праздника в прямом эфире на канале Youtube.
Забеги «Дай пять!» ЕВРАЗ проводит с 2015 года в трех городах — Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Москве. В этом году 9 июня забег «Дай пять» пройдёт в Новокузнецке, 23 июня — в Москве.
На старт забега вышло более 1 тыс. 200 человек. Впервые бежали дети с ограниченными возможностями здоровья — воспитанники нижнетагильской начальной школы-детского сада № 105 и качканарской коррекционной школы. В детских и взрослом забегах стартовали жители Нижнего Тагила, Качканара, Екатеринбурга, Лесного, Кушвы, Ивделя, Верхней Салды, сел Петрокаменское, Николо-Павловское, Башкарка, Бродово и посёлка Горноуральский. Дети пробежали 1 км, взрослые — 5. Результаты забега в тот же день были размещены на сайте www.evraz-sport.ru.
Самому юному спортсмену — Виктории Карелиной — всего 5 лет, самым опытным — Юрию Андреевичу Арасланову и Алексею Ивановичу Васильеву — больше 80.
Участников городского праздника приветствовали управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, председатель Нижнетагильский городской думы Алексей Пырин.
«Забег «Дай пять!» ждут и любят! Это не просто соревнование, наш забег стал большим городским спортивным праздником, количество участников в котором ежегодно увеличивается. Хорошо, что среди спортсменов много наших работников и руководителей, представителей городских администраций Нижнего Тагил и Качканара, которые вместе пробежали эту дистанцию», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.
«Спасибо ЕВРАЗу, что такое замечательное мероприятие ежегодно проводится в Нижнем Тагиле. Пусть традиция продолжается, а спортивные результаты с каждым годом становятся лучше. Очень важно, что забег — не просто спортивное состязание, а еще и благотворительная акция», — сказал глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
«Забег ежегодно собирает тысячи любителей бега. Я тоже сегодня бегу и очень рад, что вместе со мной на дистанцию вышли еще 4 депутата!», — отметил председатель Нижнетагильской городской думы Алексей Пырин.
Благотворительные взносы участников забега составили почти 100 тыс. руб., ЕВРАЗ удвоит эту сумму. Деньги будут направлены на приобретение спортивного инвентаря для детского сада № 105 в Нижнем Тагиле и в коррекционной школе Качканара.
В детском забеге абсолютным лидером среди мальчиков стал Дмитрий Баталин, который финишировал через 3 минуты 14 секунд. Среди девочек победу одержала Полина Малькова, пробежавшая за 3 минуты 44 секунды. Также в своих возрастных категориях лучшие результаты показали Алексей Бушин, Иван Свалов, Анна Олькова и Екатерина Бахтер.
Победителем взрослого забега в третий раз с результатом 16 минут 20 секунд стал Евгений Штейников. Серебро у доменщика ЕВРАЗ НТМК Петра Медведева, который финишировал позднее на 6 секунд. Среди женщин лучший результат у Елены Сухоносовой. Второй результат у сотрудницы экономического управления Дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Валентины Зыковой. Также лучшими в возрастных категориях у женщин стали Виктория Прохорова, Людмила Нечаева, Любовь Черчен, Ирина Первакова. У мужчин — Александр Старков, Олег Александров, Сергей Чирков, Александр Антропов.
Все участники забега получили в подарок памятные футболки с символикой соревнования и эксклюзивные медали.
Для болельщиков всех возрастов были организованы фотозоны, аттракционы и спортивные игры, работала полевая кухня, где угощали чаем и гречневой кашей. Свое мастерство демонстрировали воркаутеры, кик-боксеры, тхеквондисты. Телекомпания «Телекон» вела трансляцию праздника в прямом эфире на канале Youtube.
Забеги «Дай пять!» ЕВРАЗ проводит с 2015 года в трех городах — Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Москве. В этом году 9 июня забег «Дай пять» пройдёт в Новокузнецке, 23 июня — в Москве.
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