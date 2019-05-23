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В России 30% всех выплат по ОСАГО в 2018 году попали к мошенникам

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2019. Размер страхового мошенничества в РФ в 2018 году составил 30% от общей величины выплат по ОСАГО, пишет «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС), заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергея Ефремова.



Российские страховые компании подали больше 13 тыс. заявлений в полицию, однако до судов дошло лишь 2,6 тыс. дел.



«Возбуждаемость уголовных дел низкая. Она составляет в среднем 20%. По ряду страховых компаний мы видим лучшую ситуацию, например, у «Ингосстраха» возбуждаемость составляет 50%. Это говорит о том, что качество документов, которые страховщики готовят, пока оставляет желать лучшего. Не все документы, которые передаются в правоохранительные органы, могли бы направляться к дальнейшему расследованию. Наша задача — найти способы, методики, которые позволяют достаточно эффективно собирать информацию по признакам страхового мошенничества, и отправлять ее в правоохранительные органы», — сказал Сергей Ефремов.



Среди основных видов страхового мошенничества эксперты отмечают предоставление поддельных полисов ОСАГО, действия недобросовестных автоюристов, оформление договоров страхования задним числом, завышение стоимости имущества и завышение суммы ущерба.

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