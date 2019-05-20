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Структура УГМК пытается взять под контроль экологический конкурс, учрежденный заповедником «Денежкин камень»
20 май 2019 (13:44)
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2019. ОАО «Святогор» (входит в состав УГМК) планирует стать учредителем экологического конкурса, организатором которого выступает заповедник «Денежкин камень». В свою очередь, руководство природоохранной зоны, выступает против этого, о чем говорится на официальной странице заповедника в Facebook.
«В настоящее время в Североуральском городском округе проходит III открытый конкурс творчества «Денежкин звон». Почти через месяц после его начала, 14 мая, заместитель главы Североуральского ГО по социальным вопросам сообщила, что состав учредителей конкурса дополнен администрацией СГО и ОАО «Святогор». ОАО «Святогор» «будет участвовать в проекте в призовом фонде полностью», так как это «социальные проекты и соглашения». Состав учредителей является принципиальным моментом конкурса, и его изменение в процессе конкурса не может быть произведено без согласия всех учредителей и организаторов, а тем более нашего, как авторов фестиваля», — говорится в сообщении заповедника в Facebook.
По информации сотрудников «Денежкиного камня», еще одним организатором конкурса является муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и искусства».
При этом, как говорится в сообщении, учредители отказываются принимать спонсорскую помощь ОАО «Святогор» при формировании призового фонда, указывая, в том числе, на то, что конкурс задумывался как низкобюджетный, а главные призы участников — фестиваль с площадками, концерт и изданный по итогам конкурса сборник стихов. Организаторы считают «неправильным поощрять граждан за выражение любви к природе призами».
Также представители заповедника отмечают, что одна из главных причин их протеста — возможное падение репутации мероприятия, о чем они проинформировали в письмах, направленных в адрес ОАО «Святогор» и администрации городского округа.
«ОАО «Святогор» в течение нескольких последних лет оказывало на природу нашего края негативное влияние. В данном контексте подарки и призы от ОАО «Святогор» за стихи и песни о природе нелепы. Участие ОАО «Святогор» в проведении этого конкурса может вызвать неприязненную реакцию, наличие которой в конкурсе считаем недопустимой. Считаем необходимым избежать появления на площадке, где граждане говорят о природе, предприятия, настолько сильно на нее повлиявшего. Не хотим превращения конкурса в поле вражды. Мы категорически против того, чтобы ОАО «Святогор» был в составе учредителей», — подчеркивается в сообщении.
В администрации Североуральского городского округа оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.
Стоит отметить, что ранее специалисты заповедника «Денежкин камень» обвинили ОАО «Святогор» в сбросе отходов производства в протекающие через природоохранную территорию водные артерии, заявив о загрязнении нескольких уральских рек карьерами Северного медно-цинкового рудника: Шемур, Ново-Шемур и Тарньёр, которыми владеет компания. У карьера берут начало реки Тамшёр, Ольховка, Банная и Чёрная. А в сентябре 2017 года Росприроднадзор и прокуратура подтвердили данные о сбросе сточных вод с месторождений в ручей Безымянный, а также в реки Черная и Тальтия. «Святогор» был оштрафован на 40 тыс. руб. по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и истощение».
«В настоящее время в Североуральском городском округе проходит III открытый конкурс творчества «Денежкин звон». Почти через месяц после его начала, 14 мая, заместитель главы Североуральского ГО по социальным вопросам сообщила, что состав учредителей конкурса дополнен администрацией СГО и ОАО «Святогор». ОАО «Святогор» «будет участвовать в проекте в призовом фонде полностью», так как это «социальные проекты и соглашения». Состав учредителей является принципиальным моментом конкурса, и его изменение в процессе конкурса не может быть произведено без согласия всех учредителей и организаторов, а тем более нашего, как авторов фестиваля», — говорится в сообщении заповедника в Facebook.
По информации сотрудников «Денежкиного камня», еще одним организатором конкурса является муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и искусства».
При этом, как говорится в сообщении, учредители отказываются принимать спонсорскую помощь ОАО «Святогор» при формировании призового фонда, указывая, в том числе, на то, что конкурс задумывался как низкобюджетный, а главные призы участников — фестиваль с площадками, концерт и изданный по итогам конкурса сборник стихов. Организаторы считают «неправильным поощрять граждан за выражение любви к природе призами».
Также представители заповедника отмечают, что одна из главных причин их протеста — возможное падение репутации мероприятия, о чем они проинформировали в письмах, направленных в адрес ОАО «Святогор» и администрации городского округа.
«ОАО «Святогор» в течение нескольких последних лет оказывало на природу нашего края негативное влияние. В данном контексте подарки и призы от ОАО «Святогор» за стихи и песни о природе нелепы. Участие ОАО «Святогор» в проведении этого конкурса может вызвать неприязненную реакцию, наличие которой в конкурсе считаем недопустимой. Считаем необходимым избежать появления на площадке, где граждане говорят о природе, предприятия, настолько сильно на нее повлиявшего. Не хотим превращения конкурса в поле вражды. Мы категорически против того, чтобы ОАО «Святогор» был в составе учредителей», — подчеркивается в сообщении.
В администрации Североуральского городского округа оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.
Стоит отметить, что ранее специалисты заповедника «Денежкин камень» обвинили ОАО «Святогор» в сбросе отходов производства в протекающие через природоохранную территорию водные артерии, заявив о загрязнении нескольких уральских рек карьерами Северного медно-цинкового рудника: Шемур, Ново-Шемур и Тарньёр, которыми владеет компания. У карьера берут начало реки Тамшёр, Ольховка, Банная и Чёрная. А в сентябре 2017 года Росприроднадзор и прокуратура подтвердили данные о сбросе сточных вод с месторождений в ручей Безымянный, а также в реки Черная и Тальтия. «Святогор» был оштрафован на 40 тыс. руб. по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и истощение».
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