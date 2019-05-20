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Прожиточный минимум в Свердловской области за I квартал 2019 года вырос на 705 рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2019. Величина прожиточного минимума в Свердловской области за I квартал 2019 года составила в расчете на душу населения 10 тыс. 922 руб. в месяц, что на 705 руб. больше, чем за IV квартал 2018 года, сообщает Свердловскстат.



Для трудоспособного населения прожиточный минимум вырос до 11 тыс. 678 руб. (плюс 745 руб.), для пенсионеров — до 9 тыс. 64 руб. (плюс 587 руб.), для детей — 11 тыс. 254 руб. (плюс 804 руб.).



Величина прожиточного минимума установлена постановлением правительства Свердловской области от 14.05.2019 № 279-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума за I квартал 2019 года». Основанием для расчетов прожиточного минимума является потребительская корзина, установленная региональным законом области «О потребительской корзине Свердловской области на 2013-2020 годы».



Величина прожиточного минимума для пенсионеров и детей определяется без учета расходов по обязательным платежам и сборам.

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