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Российские ритейлеры предлагают ввести новую схему пошлин с покупок из-за рубежа
30 апрель 2019 (09:45)
УрБК, Москва, 30.04.2019. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), объединяющая крупных российских ритейлеров, хочет заменить единым сбором в 15% действующие пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа. С таким предложением объединение обратилось к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Козаку, сообщает «Коммерсантъ».
При этом отмечается, что ранее АКИТ озвучивала 20%, но смягчила предложение, оно поступило в Минкомсвязь и в понедельник было перенаправлено на рассмотрение в Аналитический центр при правительстве, Институт им. Е. Т. Гайдара и главе «Почты России» Николаю Подгузову.
Предлагается назначить ФГУП «Почта России» и экспресс-перевозчиков ответственными за сбор и посредством авансирования поступающих в бюджет по мере отгрузки товаров платежей реализовать механизм.
Данная инициатива, по словам АКИТ, направлена на «уравнивание условий», в которых работают иностранные и отечественные компании e-commerce — на сегодняшний день зарубежные компании имеют привилегированное положение, поскольку не платят НДС и таможенную пошлину, не обязаны сертифицировать товары.
Сейчас идея будет изучена и оценена с точки зрения возможности реализации, но, по сведениям «Коммерсантъ», участники рынка трансграничной торговли, объем которого в 2018 году достиг 316 млрд руб., уже оценили ее резко негативно и сомневаются, что государство согласится на столь жесткие ограничения.
Эксперты констатируют неизбежный рост цен для конечного потребителя, если поправки будут приняты. «В связи с этим есть существенный риск сильного снижения темпов роста объемов интернет-покупок в России. Это приведет к меньшей загрузке инфраструктуры и негативно отразится на ее качестве для покупателей в стране и за ее пределами, тем самым ударив по всем игрокам рынка интернет-торговли», — считает руководитель кластера «Электронная коммерция» Российской ассоциации электронных коммуникаций Иван Кургузов.
При этом отмечается, что ранее АКИТ озвучивала 20%, но смягчила предложение, оно поступило в Минкомсвязь и в понедельник было перенаправлено на рассмотрение в Аналитический центр при правительстве, Институт им. Е. Т. Гайдара и главе «Почты России» Николаю Подгузову.
Предлагается назначить ФГУП «Почта России» и экспресс-перевозчиков ответственными за сбор и посредством авансирования поступающих в бюджет по мере отгрузки товаров платежей реализовать механизм.
Данная инициатива, по словам АКИТ, направлена на «уравнивание условий», в которых работают иностранные и отечественные компании e-commerce — на сегодняшний день зарубежные компании имеют привилегированное положение, поскольку не платят НДС и таможенную пошлину, не обязаны сертифицировать товары.
Сейчас идея будет изучена и оценена с точки зрения возможности реализации, но, по сведениям «Коммерсантъ», участники рынка трансграничной торговли, объем которого в 2018 году достиг 316 млрд руб., уже оценили ее резко негативно и сомневаются, что государство согласится на столь жесткие ограничения.
Эксперты констатируют неизбежный рост цен для конечного потребителя, если поправки будут приняты. «В связи с этим есть существенный риск сильного снижения темпов роста объемов интернет-покупок в России. Это приведет к меньшей загрузке инфраструктуры и негативно отразится на ее качестве для покупателей в стране и за ее пределами, тем самым ударив по всем игрокам рынка интернет-торговли», — считает руководитель кластера «Электронная коммерция» Российской ассоциации электронных коммуникаций Иван Кургузов.
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