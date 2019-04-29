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В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Красных Командиров из-за ремонта теплотрассы

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2019. Из-за планового ремонта теплотрассы М-04 в Екатеринбурге закроют движение транспорта от дома № 72 до дома № 76 по улице Красных Командиров.



По сообщению на официальном городском портале, закрытие проезда будет происходить в три этапа: первый этап — от дома № 72 по улице Красных Командиров до въезда на парковку в районе дома № 29 по улице Красных Командиров с 1 мая по 21 июня 2019 года; второй этап — от въезда на парковку в районе дома № 29 по улице Красных Командиров до улицы Шефской с 25 мая по 10 августа 2019 года; третий этап — от улицы Шефской до дома № 76 по улице Красных Командиров с 12 июня по 10 августа 2019 года.



Движение автотранспорта будет направлено в объезд перекрываемых участков: по улицам Войкова, Шефской, Энтузиастов, Старых Большевиков (первый, второй этапы) и по улицам Лобкова, Донской, Кобозева, Шефской (третий этап). На маршрутах движения будут установлены специальные знаки и указатели.

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