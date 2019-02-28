Новости дня

В Челябинской области в январе количество выданных автокредитов увеличилось почти на 10%

УрБК, Челябинск, 28.02.2019. В январе 2019 года в Челябинской области банки выдали 1 680 автокредитов, что на 9,7% больше, чем в аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по России в январе 2019 года количество выданных автокредитов составило 49,4 тыс. ед., увеличившись на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.



Самое большое количество автокредитов в январе в регионах РФ было выдано в Москве (4 тыс. ед.), Московской области (3,1 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (3 тыс. ед.), Республике Татарстан (2,4 тыс. ед.), Республике Башкортостан (2,3 тыс. ед.).



«Несмотря на то, что количество выданных в первый месяц наступившего года автокредитов выросло по сравнению с январем прошлого года, этот рост оказался ниже, чем в целом по 2018 году. В первую очередь это связано с окончанием в 2018 году ряда госпрограмм льготного автокредитования на большей части страны, которое оказывало высокий уровень поддержки автомобильной отрасли, стимулируя рост продаж», — комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: