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Уральский банк реконструкции и развития повысил ставки по бизнес-депозиту для новых клиентов

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повысил ставки по бизнес-депозиту «Гибкий». Он будет интересен предприятиям, начинающим сотрудничество с банком с размещения свободных средств, даже без открытия расчётного счёта.



Пресс-служба кредитной организации сообщает о ставке данного продукта в 7% годовых. При этом клиент имеет возможность без ограничения пополнять и изымать средства. Как отмечают эксперты банка, условия по бизнес-депозиту, учитывая возможность расходных операций, являются самыми выгодными на рынке.



Разместить свободные средства собственники бизнеса могут на любой удобный срок — от 61 до 367 дней. Минимальная сумма для открытия депозита — 500 тыс. руб. На пополнение и изъятие средств действует дополнительная шкала ставок. Открыть депозит можно в любом офисе УБРиР, обслуживающем юридических лиц.



«С 1 января 2019 года средства юридических лиц, находящиеся на банковских депозитах или счетах в сумме до 1,4 млн руб., попадают под защиту государства. Этот факт воодушевил наших клиентов: в январе-феврале срок нахождения средств на депозитах УБРиР увеличился, а средние суммы выросли почти на 10%. Очевидно, что теперь и коммерческие, и государственные банки воспринимаются предпринимателями одинаково надёжными, а конкурентная борьба разворачивается на поле выгоды и удобства клиента», — прокомментировала директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

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