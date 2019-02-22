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Компания «Рифей» отрицает существование 50 тыс. жалоб по поводу работы с мусором в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2019. Компания «Рифей» отрицает информацию от руководства Нижнего Тагила о том, что там зафиксировано 50 тыс. жалоб по поводу работы с мусором. Об этом сегодня заявил руководитель Северо-Уральского филиала ООО «Компания «Рифей» Федор Потапов на совместном мероприятии в Екатеринбурге с участием регоператоров и руководства Нижнего Тагила.



«Не может быть физически 50 тыс. обращений. Мы вчера были на совещании, звучала цифра, что поступило в администрацию президента и полпредство около 260 обращений по Нижнему Тагилу. Я даже думаю, что и ошибок по квитанциям не так много, как об этом говорят. Двойных квитанций на самом деле очень мало. Больше «нагоняют пуху», создают ажиотаж», — рассказал УрБК Федор Потапов.



По его словам, не сходится число полученных людьми квитанций и ежедневных жалоб.



«10 февраля началось распространение квитанций. Мы фиксировали в самый пик 500 обращений в день. Не складывается арифметика. К нам на горячую линию за все это время поступило 4 тыс. обращений, из них только 1,5 тыс. по недостоверным данным, остальные же касались вопроса вывоза мусора и несанкционированных свалок», — отметил Федор Потапов.



Тем не менее первый заместитель главы администрации Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин настаивает на большом числе недовольных работой регоператора в городе.



«Тагильчане спрашивают, в чем мы провинились, получив высокий тариф, ошибки в квитанциях. Конечно, представители регоператора пообещали исправить ситуацию, но мы не совсем понимаем, как. 350 тыс. человек живут в Нижнем Тагиле, и не каждый сможет доказать, сколько прописано у них. Сегодня жители выходят на одиночные пикеты и общегородские митинги. Кто должен ответить на вопросы граждан? Мы ответим на то, что входит в полномочия муниципалитета, но просим и регоператора подключиться», — отметил Горячкин.

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