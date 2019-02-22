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Во II квартале на 13 улицах Екатеринбурга будет ограничена стоянка автомобилей
22 февраль 2019 (13:48)
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2019. Во II квартале 2019 года на 13 улицах Екатеринбурга будет ограничена стоянка автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.
«Специалисты МБУ «Центр организации движения» для обеспечения пропускной способности улично-дорожной сети установят знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор», — говорится в сообщении.
С полным списком улиц можно ознакомиться на официальном сайте администрации Екатеринбурга.
«Специалисты МБУ «Центр организации движения» для обеспечения пропускной способности улично-дорожной сети установят знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор», — говорится в сообщении.
С полным списком улиц можно ознакомиться на официальном сайте администрации Екатеринбурга.
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