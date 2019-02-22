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Поправки об ипотечных каникулах могут внести в Госдуму на будущей неделе
22 февраль 2019 (09:04)
УрБК, Москва, 22.02.2019. Комитет Совета Федерации по бюджету подготовил поправки в законодательство об ипотечных каникулах в течение 6-12 месяцев. Документ планируется внести в Госдуму на будущей неделе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова главы комитета Сергея Рябухина.
«Наше предложение идет в продолжение инициатив президента РФ Владимира Путина о возможности введения каникул по ипотечным платежам. Документ даст возможность человеку при наступлении сложных жизненных обстоятельств — потеря работы, снижение дохода — взять паузу в обслуживании ипотечного кредита на 6-12 месяцев без опасения получить повышенные штрафы и риска потерять квартиру», — сказал Сергей Рябухин.
По его словам, законопроект «планируем внести в Госдуму на будущей неделе, надеемся, депутаты нас поддержат».
Он также отметил, что проект закона может быть принят парламентом в весеннюю сессию и «сразу вступить в силу».
«Наше предложение идет в продолжение инициатив президента РФ Владимира Путина о возможности введения каникул по ипотечным платежам. Документ даст возможность человеку при наступлении сложных жизненных обстоятельств — потеря работы, снижение дохода — взять паузу в обслуживании ипотечного кредита на 6-12 месяцев без опасения получить повышенные штрафы и риска потерять квартиру», — сказал Сергей Рябухин.
По его словам, законопроект «планируем внести в Госдуму на будущей неделе, надеемся, депутаты нас поддержат».
Он также отметил, что проект закона может быть принят парламентом в весеннюю сессию и «сразу вступить в силу».
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