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Поправки об ипотечных каникулах могут внести в Госдуму на будущей неделе

УрБК, Москва, 22.02.2019. Комитет Совета Федерации по бюджету подготовил поправки в законодательство об ипотечных каникулах в течение 6-12 месяцев. Документ планируется внести в Госдуму на будущей неделе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова главы комитета Сергея Рябухина.



«Наше предложение идет в продолжение инициатив президента РФ Владимира Путина о возможности введения каникул по ипотечным платежам. Документ даст возможность человеку при наступлении сложных жизненных обстоятельств — потеря работы, снижение дохода — взять паузу в обслуживании ипотечного кредита на 6-12 месяцев без опасения получить повышенные штрафы и риска потерять квартиру», — сказал Сергей Рябухин.



По его словам, законопроект «планируем внести в Госдуму на будущей неделе, надеемся, депутаты нас поддержат».



Он также отметил, что проект закона может быть принят парламентом в весеннюю сессию и «сразу вступить в силу».

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