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В Екатеринбурге компания «Аспект» оштрафована на 500 тыс. руб. за нарушение законодательства о противодействии коррупции

В Екатеринбурге ООО «Аспект» оштрафовано на 500 тыс. руб. за нарушение законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе проверки было установлено, что технический директор ООО «Аспект», который действовал по договору аутсорсинга в интересах другого юридического лица, 17 января 2018 года незаконно предложил начальнику отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области сертификат в ресторан на сумму 10 тыс. руб.



«Взамен за вознаграждение ООО «Аспект» планировало получить письмо, указывающее на возможность юридическому лицу строить жилые дома в пределах установленных санитарно-защитных зон либо сократить санитарно-защитную зону иных организаций для дальнейшего строительства. Начальник отдела регионального Управления Роспотребнадзора отказался от сертификата и написал рапорт о произошедшем на имя своего руководства», — говорится в сообщении.



Прокуратура возбудила в отношении ООО «Аспект» административное дело за незаконную передачу в интересах юридического лица должностному лицу денег за совершение действия или бездействия, связанного с занимаемым им служебным положением.



Мировой судья судебного участка № 3 Кировского района Екатеринбурга признал ООО «Аспект» виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовал юридическое лицо на 500 тыс. руб.



Постановление суда в законную силу не вступило.

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