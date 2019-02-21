Кризис
В Екатеринбурге компания «Аспект» оштрафована на 500 тыс. руб. за нарушение законодательства о противодействии коррупции
21 февраль 2019 (17:59)
В Екатеринбурге ООО «Аспект» оштрафовано на 500 тыс. руб. за нарушение законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе проверки было установлено, что технический директор ООО «Аспект», который действовал по договору аутсорсинга в интересах другого юридического лица, 17 января 2018 года незаконно предложил начальнику отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области сертификат в ресторан на сумму 10 тыс. руб.
«Взамен за вознаграждение ООО «Аспект» планировало получить письмо, указывающее на возможность юридическому лицу строить жилые дома в пределах установленных санитарно-защитных зон либо сократить санитарно-защитную зону иных организаций для дальнейшего строительства. Начальник отдела регионального Управления Роспотребнадзора отказался от сертификата и написал рапорт о произошедшем на имя своего руководства», — говорится в сообщении.
Прокуратура возбудила в отношении ООО «Аспект» административное дело за незаконную передачу в интересах юридического лица должностному лицу денег за совершение действия или бездействия, связанного с занимаемым им служебным положением.
Мировой судья судебного участка № 3 Кировского района Екатеринбурга признал ООО «Аспект» виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовал юридическое лицо на 500 тыс. руб.
Постановление суда в законную силу не вступило.
В ходе проверки было установлено, что технический директор ООО «Аспект», который действовал по договору аутсорсинга в интересах другого юридического лица, 17 января 2018 года незаконно предложил начальнику отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области сертификат в ресторан на сумму 10 тыс. руб.
«Взамен за вознаграждение ООО «Аспект» планировало получить письмо, указывающее на возможность юридическому лицу строить жилые дома в пределах установленных санитарно-защитных зон либо сократить санитарно-защитную зону иных организаций для дальнейшего строительства. Начальник отдела регионального Управления Роспотребнадзора отказался от сертификата и написал рапорт о произошедшем на имя своего руководства», — говорится в сообщении.
Прокуратура возбудила в отношении ООО «Аспект» административное дело за незаконную передачу в интересах юридического лица должностному лицу денег за совершение действия или бездействия, связанного с занимаемым им служебным положением.
Мировой судья судебного участка № 3 Кировского района Екатеринбурга признал ООО «Аспект» виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовал юридическое лицо на 500 тыс. руб.
Постановление суда в законную силу не вступило.
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