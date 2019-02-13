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Более 20 жилых домов в Сухом Логу остались без тепла из-за коммунальной аварии

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2019. Более 20 жилых домов в Сухом Логу из-за коммунальной аварии на ул. Белинского остались без тепла.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о прорыве трубопровода диаметром 500 мм поступила 13 февраля 2019 года в 01.15 по местному времени.



«Всего в зону коммунальной аварии попали 23 многоквартирных жилых дома, 2 детских сада, детская спортивная школа, 2 отделения (стационара) городской больницы, здание налоговой инспекции. Специалистами администрации и медучреждений осуществляется мониторинг температуры воздуха в помещениях больницы и в жилом секторе», — говорится в сообщении.



Всего в ликвидации последствий аварии задействованы 12 человек и четыре единицы спецтехники. На месте работает оперативная группа МЧС и представители администрации муниципального образования.



Напомним, что зимой 2014 года в Сухом Логу произошла крупная коммунальная авария, в результате которой без холодного водоснабжения остались 35 тыс. жителей города.

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