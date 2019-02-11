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Россельхознадзор не допустил к ввозу в Челябинскую область более 41 т небезопасной растительной продукции из-за границы

УрБК, Челябинск, 11.02.2019. На российско-казахстанском участке границы РФ с 4 по 10 февраля 2019 года инспекторы Управления Россельхознадзора по Челябинской области пресекли 2 попытки незаконного ввоза 41,5 т растительной продукции высокого фитосанитарного риска, следовавшей в Россию из Кыргызской Республики и Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской области.



При проведении контроля установлено, что в обоих случаях при перевозке 20,5 т свежих яблок происхождением Кыргызская Республика и 21 т свежих гранатов из Республики Казахстан маркировка на ящиках была неполной и не отвечала требованиям Совета Евразийской экономической комиссии.



«В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз данных грузов высокого фитосанитарного риска на территорию РФ был запрещен, выданы предписания на возврат груза, виновные лица привлечены к административной ответственности за нарушение порядка ввоза», — говорится в сообщении.



Под контролем сотрудников Россельхознадзора транспортные средства возвращены с территории Российской Федерации в страны отправления.



С начала года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Челябинской области по причине нарушения законодательства в области карантина растений возвращено 6 транспортных средств с 116,7 т растительной продукции.

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