Одобрили бюджет и зарплату

Основными вопросами седьмого заседания Екатеринбургской городской думы были принятие бюджета города на 2019 год, согласование зарплаты главы Екатеринбурга и вопрос отправки письма губернатору области по поводу программы профилактики онкологических заболеваний.На обсуждение основного финансового документа муниципалитета депутаты потратили минимум времени. Проект бюджета в первом чтении был одобрен с доходами в 40 млрд 908 млн руб. расходами — в 43 млрд 130 млн руб. и, соответственно, дефицитом — в 2 млрд 222 млн руб.В дальнейшем, по планам, нехватка средств в городской казне будет снижаться — до 6,3% в 2020 году и до 3,6% в 2021 году. Однако верхний предел долга Екатеринбурга будет расти от года к году, превышая 4 млрд руб. к 2021 году.Вопрос с зарплатой главы города вызвал некоторые прения, но они быстро прекратились. В итоге депутаты приняли решение о повышении заработной платы Александру Высокинскому.Должностной оклад руководителю муниципалитета предлагается установить на уровне 54 тыс. руб. При этом сумма ежемесячного денежного поощрения составит 3,8 оклада — то есть 206 тыс. руб. ежемесячно. Кроме того, ему положена ежемесячная надбавка за работу с государственной тайной. Глава города сможет также претендовать на единовременную выплату при предоставлении отпуска в размере двух окладов (108 тыс. руб.).Как сказано в проекте решения, в год к окладу главе города будут приплюсованы еще 65,6 окладов. Добавим, что в проекте бюджета Екатеринбурга на 2019 год на обеспечение деятельности главы города заложено 5,4 млн руб.Неожиданно на заседании возник вопрос, которого даже не было в повестке, о приватизации муниципальных активов. Вероятно, это «болевая точка» затрагивает слишком много интересов. В самом начале заседания депутат Дмитрий Сергин потребовал, чтобы ко второму чтению бюджета администрация города предоставила гордуме план приватизации на ближайшие три года. Его поддержал депутат Владимир Крицкий.В свою очередь, представитель аппарата гордумы заявила, что план был предоставлен комиссии по муниципальному имуществу и что его рассмотрения гордумой не предусмотрено.В итоге предложение депутата Сергина предложили оформить в протоколе к заседанию.Ранее представители администрации Екатеринбурга сообщали, что на 2019 год запланирована приватизация крупных унитарных предприятий — «Спецавтобазы» (занимается вывозом мусора) и «Золушки» (занимается школьным питанием).«Большинство в городской думе не желает рассматривать на заседании «прогнозный план приватизации». 5 крупнейших предприятий города (Спецавтобаза, Екатеринбургобщепит, Золушка и другие) планируется приватизировать в следующем году. Обезглавили Спецавтобазу, Золушка не получила контракты на следующий год. «Движения» идут и по другим предприятиям, подлежащим приватизации. Все это снижает стоимость предприятий. И на этом фоне МУПы идут под приватизацию. То есть тот, кто будет выкупать, будет это делать в перспективе уже по заниженной цене. Соответственно, бюджет недополучит средства. А потом будем сетовать, что денег в бюджете на врачей и учителей не хватает. При этом коллеги почему-то не желают обсуждать этот вопрос на заседании думы», — написал Сергин прямо во время заседания думы на своей странице в Facebook.Стоит отметить, что не так давно директор ЕМУП «Спецавтобаза» был уволен вместе со своими заместителями. При этом в администрации города официально так и не назвали причину смены менеджмента в муниципальном предприятии.Ситуация усугубляется еще и тем, что ЕМУП «Спецавтобаза» с 1 января 2019 года официально станет одним из трех региональных операторов Свердловской области по вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов. С одной стороны, отрасль сохраняет привлекательность для частного бизнеса. С другой, работоспособность новой системы по вывозу отходов до настоящего времени вызывает вопросы. В случае провала «мусорной реформы» потери неизбежны для региональных операторов. При таком негативном сценарии МУП «Спецавтобаза» может превратиться в проблемное предприятие. В таком случае с его приватизацией также могут возникнуть сложности.