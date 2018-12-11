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Одобрили бюджет и зарплату
11 декабрь 2018 (16:04)
Основными вопросами седьмого заседания Екатеринбургской городской думы были принятие бюджета города на 2019 год, согласование зарплаты главы Екатеринбурга и вопрос отправки письма губернатору области по поводу программы профилактики онкологических заболеваний.
На обсуждение основного финансового документа муниципалитета депутаты потратили минимум времени. Проект бюджета в первом чтении был одобрен с доходами в 40 млрд 908 млн руб. расходами — в 43 млрд 130 млн руб. и, соответственно, дефицитом — в 2 млрд 222 млн руб.
В дальнейшем, по планам, нехватка средств в городской казне будет снижаться — до 6,3% в 2020 году и до 3,6% в 2021 году. Однако верхний предел долга Екатеринбурга будет расти от года к году, превышая 4 млрд руб. к 2021 году.
Вопрос с зарплатой главы города вызвал некоторые прения, но они быстро прекратились. В итоге депутаты приняли решение о повышении заработной платы Александру Высокинскому.
Должностной оклад руководителю муниципалитета предлагается установить на уровне 54 тыс. руб. При этом сумма ежемесячного денежного поощрения составит 3,8 оклада — то есть 206 тыс. руб. ежемесячно. Кроме того, ему положена ежемесячная надбавка за работу с государственной тайной. Глава города сможет также претендовать на единовременную выплату при предоставлении отпуска в размере двух окладов (108 тыс. руб.).
Как сказано в проекте решения, в год к окладу главе города будут приплюсованы еще 65,6 окладов. Добавим, что в проекте бюджета Екатеринбурга на 2019 год на обеспечение деятельности главы города заложено 5,4 млн руб.
Неожиданно на заседании возник вопрос, которого даже не было в повестке, о приватизации муниципальных активов. Вероятно, это «болевая точка» затрагивает слишком много интересов. В самом начале заседания депутат Дмитрий Сергин потребовал, чтобы ко второму чтению бюджета администрация города предоставила гордуме план приватизации на ближайшие три года. Его поддержал депутат Владимир Крицкий.
В свою очередь, представитель аппарата гордумы заявила, что план был предоставлен комиссии по муниципальному имуществу и что его рассмотрения гордумой не предусмотрено.
В итоге предложение депутата Сергина предложили оформить в протоколе к заседанию.
Ранее представители администрации Екатеринбурга сообщали, что на 2019 год запланирована приватизация крупных унитарных предприятий — «Спецавтобазы» (занимается вывозом мусора) и «Золушки» (занимается школьным питанием).
«Большинство в городской думе не желает рассматривать на заседании «прогнозный план приватизации». 5 крупнейших предприятий города (Спецавтобаза, Екатеринбургобщепит, Золушка и другие) планируется приватизировать в следующем году. Обезглавили Спецавтобазу, Золушка не получила контракты на следующий год. «Движения» идут и по другим предприятиям, подлежащим приватизации. Все это снижает стоимость предприятий. И на этом фоне МУПы идут под приватизацию. То есть тот, кто будет выкупать, будет это делать в перспективе уже по заниженной цене. Соответственно, бюджет недополучит средства. А потом будем сетовать, что денег в бюджете на врачей и учителей не хватает. При этом коллеги почему-то не желают обсуждать этот вопрос на заседании думы», — написал Сергин прямо во время заседания думы на своей странице в Facebook.
Стоит отметить, что не так давно директор ЕМУП «Спецавтобаза» был уволен вместе со своими заместителями. При этом в администрации города официально так и не назвали причину смены менеджмента в муниципальном предприятии.
Ситуация усугубляется еще и тем, что ЕМУП «Спецавтобаза» с 1 января 2019 года официально станет одним из трех региональных операторов Свердловской области по вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов. С одной стороны, отрасль сохраняет привлекательность для частного бизнеса. С другой, работоспособность новой системы по вывозу отходов до настоящего времени вызывает вопросы. В случае провала «мусорной реформы» потери неизбежны для региональных операторов. При таком негативном сценарии МУП «Спецавтобаза» может превратиться в проблемное предприятие. В таком случае с его приватизацией также могут возникнуть сложности.
На обсуждение основного финансового документа муниципалитета депутаты потратили минимум времени. Проект бюджета в первом чтении был одобрен с доходами в 40 млрд 908 млн руб. расходами — в 43 млрд 130 млн руб. и, соответственно, дефицитом — в 2 млрд 222 млн руб.
В дальнейшем, по планам, нехватка средств в городской казне будет снижаться — до 6,3% в 2020 году и до 3,6% в 2021 году. Однако верхний предел долга Екатеринбурга будет расти от года к году, превышая 4 млрд руб. к 2021 году.
Вопрос с зарплатой главы города вызвал некоторые прения, но они быстро прекратились. В итоге депутаты приняли решение о повышении заработной платы Александру Высокинскому.
Должностной оклад руководителю муниципалитета предлагается установить на уровне 54 тыс. руб. При этом сумма ежемесячного денежного поощрения составит 3,8 оклада — то есть 206 тыс. руб. ежемесячно. Кроме того, ему положена ежемесячная надбавка за работу с государственной тайной. Глава города сможет также претендовать на единовременную выплату при предоставлении отпуска в размере двух окладов (108 тыс. руб.).
Как сказано в проекте решения, в год к окладу главе города будут приплюсованы еще 65,6 окладов. Добавим, что в проекте бюджета Екатеринбурга на 2019 год на обеспечение деятельности главы города заложено 5,4 млн руб.
Неожиданно на заседании возник вопрос, которого даже не было в повестке, о приватизации муниципальных активов. Вероятно, это «болевая точка» затрагивает слишком много интересов. В самом начале заседания депутат Дмитрий Сергин потребовал, чтобы ко второму чтению бюджета администрация города предоставила гордуме план приватизации на ближайшие три года. Его поддержал депутат Владимир Крицкий.
В свою очередь, представитель аппарата гордумы заявила, что план был предоставлен комиссии по муниципальному имуществу и что его рассмотрения гордумой не предусмотрено.
В итоге предложение депутата Сергина предложили оформить в протоколе к заседанию.
Ранее представители администрации Екатеринбурга сообщали, что на 2019 год запланирована приватизация крупных унитарных предприятий — «Спецавтобазы» (занимается вывозом мусора) и «Золушки» (занимается школьным питанием).
«Большинство в городской думе не желает рассматривать на заседании «прогнозный план приватизации». 5 крупнейших предприятий города (Спецавтобаза, Екатеринбургобщепит, Золушка и другие) планируется приватизировать в следующем году. Обезглавили Спецавтобазу, Золушка не получила контракты на следующий год. «Движения» идут и по другим предприятиям, подлежащим приватизации. Все это снижает стоимость предприятий. И на этом фоне МУПы идут под приватизацию. То есть тот, кто будет выкупать, будет это делать в перспективе уже по заниженной цене. Соответственно, бюджет недополучит средства. А потом будем сетовать, что денег в бюджете на врачей и учителей не хватает. При этом коллеги почему-то не желают обсуждать этот вопрос на заседании думы», — написал Сергин прямо во время заседания думы на своей странице в Facebook.
Стоит отметить, что не так давно директор ЕМУП «Спецавтобаза» был уволен вместе со своими заместителями. При этом в администрации города официально так и не назвали причину смены менеджмента в муниципальном предприятии.
Ситуация усугубляется еще и тем, что ЕМУП «Спецавтобаза» с 1 января 2019 года официально станет одним из трех региональных операторов Свердловской области по вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов. С одной стороны, отрасль сохраняет привлекательность для частного бизнеса. С другой, работоспособность новой системы по вывозу отходов до настоящего времени вызывает вопросы. В случае провала «мусорной реформы» потери неизбежны для региональных операторов. При таком негативном сценарии МУП «Спецавтобаза» может превратиться в проблемное предприятие. В таком случае с его приватизацией также могут возникнуть сложности.
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