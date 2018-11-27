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Глава свердловского Союза журналистов ответил на слова депутата о «бестолочах»

Секретарь Свердловского союза журналистов, председатель региональной Общественной палаты Александр Левин прокомментировал слова депутата гордумы Екатеринбурга Александра Колесникова, назвавшего местных журналистов «бестолочами».



«Думаю, это некорректно, грубо и несправедливо. А самое главное — похоже, не от большого ума», — сказал Левин.



Напомним, что депутат Колесников во время заседания городской думы выступил с резкими высказываниями в адрес всех журналистов Екатеринбурга.



«Мы кому собрались платить? Четвертому каналу? Что они перепутали вообще? Это нам должны платить за информповоды. Нам должны платить! Что мы сегодня имеем? У нас журналисты — бестолочи. У нас журналисты бестолочи в городе! Давайте говорить правду об этом», — заявил депутат.

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