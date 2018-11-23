«Снежные грабли»

Коллапс дорожного движения в Екатеринбурге после первого же в этом сезоне снегопада подтвердил наличие преемственности в команде городской администрации. При главе муниципалитета Александре Высокинском снег парализует город точно так же, как до этого парализовывал при тандеме Ройзмана и Якоба, до этого — при Якобе и Порунове, и еще раньше — в подзабытые уже времена Аркадия Чернецкого. Ни рост парка уборочной техники, ни совершенствование метеорологических служб, ни даже смена команды управленцев не может изменить этого ежегодного «первого зимнего стояния».Даже относительно небольшие осадки 23 ноября привели к образованию пробок в 8-10 баллов. Центр города и основные магистрали оказались полностью парализованными. Длинна пробок, по данным сервиса «Яндекс», превысила 100 километров. Средняя скорость передвижения транспорта по проспекту Ленина или улице Малышева не превышает 5-10 км/ч. На некоторых улицах пешеходы уверенно обгоняют автомобилистов.Можно предполагать, что к вечернему часу пик, когда большинство горожан поедет с работы домой, Екатеринбург встанет намертво, центральные магистрали просто перестанут двигаться. Продолжительность часа пик в результате вырастет с одного часа до трех, на дорогах не станет свободнее до 20.30.Администрация города привычно распространяет пресс-релизы, сообщающие о героической борьбе с внезапно нагрянувшими неблагоприятными погодными катаклизмами, к которым городские службы оказались привычно не готовы, несмотря на предупреждения синоптиков, которые прогнозировали снегопад еще как минимум 10 дней назад.В сообщении городской администрации, кроме прочего, сообщается, что похолодание и снегопад наконец позволили службам благоустройства сконцентрироваться на процессе активной снегоуборки. О причинах, которые не позволяют вести этот процесс эффективно, в сообщении ничего не говорится. Напротив, судя по рапортам председателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамары Благодатковой, ресурсов на борьбу со стихийным бедствием должно было хватить.«Уборочной техники у нас хватает, она прошла предварительную проверку на готовность к работе в зимних условиях, и сегодня в условиях снегопада мы задействуем для расчистки города от снега необходимое для этого количество спецмашин. Запасы противогололедных химических реагентов и мелкофракционного щебня также сделаны всеми районными ДЭУ в достаточных объемах, так что городские службы благоустройства сегодня используют весь этот арсенал в текущей работе и активно противостоят снегопаду и гололедным явлениям на УДС столицы Урала», — отметила Тамара Благодаткова.Как поэтично сообщает администрация, «Пока город спал, механизаторы районных ДЭУ, приданные им в помощь подсобные рабочие и работающие по муниципальным контрактам подрядчики убрали и вывезли на снегоприемные полигоны 2 тыс. 043 тонны снега. В этом процессе было задействовано 270 единиц спецтехники, и 135 рабочих-«ручников». Прометанием снега и сгребанием его с городских дорог и тротуаров занимались одновременно 68 комбинированных дорожных машин (КДМ), 55 колесных тракторов, оснащенных отвалами и щетками, 26 грейдеров, 25 снегопогрузчиков, 6 механизированных уборщиков типа «Бродвей» и «Скандия» и 9 малогабаритных автомобилей «УАЗ». Согласно плановому заданию администрации города, уборка снега продолжится во всех районах Екатеринбурга и днем в пятницу, 23 ноября. В этом процессе будут задействованы 173 единицы техники и 535 дорожных рабочих».Но, как свидетельствует дорожная ситуация на улицах города, в реальности что-то пошло не так. 173 машины и 535 дорожных рабочих откровенно не справляются со снегом на дорогах. Более того, ни спецтехники, ни рабочих днем обнаружить не удается. Возможно, они убирают снег в неких отдаленных районах уральской столицы. Но на центральных улицах их не видно.Деятельность борцов со снежной угрозой оказалась столь незаметной, что ею заинтересовалась даже прокуратура Свердловской области. Надзорное ведомство распространило пресс-релиз, в котором сообщается, что оно начало проверку качества зимней уборки улично-дорожной сети Екатеринбурга.«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку, надлежащим ли образом юридические лица исполняют муниципальные контракты по уборке территории, а также осуществляет ли администрация муниципалитета должный контроль за их выполнением», — говорится в сообщении.Кроме того, прокуратура проверит штатную численность и наличие техники у подрядчиков, которые победили в торгах на уборку городских улиц. Помимо этого, надзорное ведомство соотнесет качество фактически проведенных работ с регламентом.Впрочем, эксперты в области дорожного движения не первый год говорят, что проблемы на екатеринбургских дорогах возникают не столько от того, что городские власти бездействуют и ничего не делают, сколько от того, что они действуют неправильно. И причина дорожных заторов в Екатеринбурге не столько в отсутствии борьбы со снегом, сколько в неправильной борьбе с ним. И символом этой борьбы не первый год является пресловутый реагент «Бионорд».При нанесении на дорогу во время снегопада «Бионорд» не дает снегу скатываться, превращает его в рыхлую массу, которую успешно убирает дорожная техника. Технический регламент применения реагента требует, чтобы через два часа после обработки дороги «Бионордом» по ней прошла уборочная техника и собрала рыхлую массу.В Екатеринбурге же, как правило, выполняется только первая часть регламента: дорога посыпается «Бионордом», снег превращается в рыхлую кашу, в которой вязнет автотранспорт. Уборка же получившейся субстанции либо не производится вовсе, либо откладывается на ночное время. В результате весь день городские дороги оказываются в плену у рыхлой массы, которая делает автотранспорт неуправляемым, снижает скорость потока, парализует движение.По словам экспертов, по своим качествам получившаяся смесь намного хуже, чем снежный накат, по которому автомобили с шипованными шинами перемещаются достаточно уверенно. И с точки зрения обеспечения движения транспорта дороги лучше было бы вообще ничем не обрабатывать, чем обрабатывать «Бионордом» без его последующей уборки.Обсуждение этой проблемы идет не первый год, и сезон за сезоном городские власти продолжают сыпать реагент на дороги. Вот и в ночь с 22 на 23 ноября, согласно сообщению администрации Екатеринбурга, на улицы города было высыпано 100 тонн «Бионорда». И пока эта практика не изменится, Екатеринбург продолжит стоять после каждого снегопада.