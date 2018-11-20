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Принято решение об отмене обеспечительных мер в отношении ЕМУП «Спецавтобаза»
20 ноябрь 2018 (17:52)
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2018. Арбитражный суд Свердловской области принял решение об отмене обеспечительных мер в отношении екатеринбургского МУП «Спецавтобаза».
По иску ООО «Компания «Рифей» (тюменская компания, которую связывают с бизнесом предпринимателей Алексея Боброва и Артема Бикова) суд ввел обеспечительные меры в отношении ЕМУП «Спецавтобаза». Муниципальному предприятию по решению суда запрещено заключать новые договоры на вывоз мусора.
В настоящее время ООО «Компания «Рифей» пытается добиться отмены конкурса, по итогам которого ЕМУП «Спецавтобаза» стало региональным оператором Восточной зоны в Свердловской области. Тюменская компания одновременно является регоператором Северной зоны региона, а также обслуживает Курганскую область.
По иску ООО «Компания «Рифей» (тюменская компания, которую связывают с бизнесом предпринимателей Алексея Боброва и Артема Бикова) суд ввел обеспечительные меры в отношении ЕМУП «Спецавтобаза». Муниципальному предприятию по решению суда запрещено заключать новые договоры на вывоз мусора.
В настоящее время ООО «Компания «Рифей» пытается добиться отмены конкурса, по итогам которого ЕМУП «Спецавтобаза» стало региональным оператором Восточной зоны в Свердловской области. Тюменская компания одновременно является регоператором Северной зоны региона, а также обслуживает Курганскую область.
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