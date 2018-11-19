Эрзац-колбаса вместо мяса

В правительстве РФ обсуждается вопрос о введении акциза на продукцию из красного мяса на уровне 160 руб. за 1 кг. В свою очередь это может привести к увеличению цен на колбасы и сосиски на 30%. Сторонники идеи об увеличении акцизов основываются на том, что красное мясо опасно для здоровья потребителей. Как полагают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), эта продукция может вызвать рак. Однако для самих потребителей большей проблемой является засилье фальсификата на прилавке. По мнению переработчиков, от повышения акцизов население не станет меньше покупать колбас и сосисок. Но качество продукции в очередной раз может снизиться.Инициативу о повышении акцизов на продукты переработки красного мяса разработали в Экспертном совете при правительстве РФ, о чем пишет газета «Известия». По мнению авторов документа, вырученные от сборов средства следует направить на удешевление продуктов здорового питания: это орехи, бобовые, свежие овощи, зелень и фрукты, цельнозерновые продукты, оливковое масло.Член Экспертного совета при правительстве РФ Дарья Халтурина признала, что повышение акцизов приведет к росту цен на мясную продукцию. К примеру, средняя розничная стоимость докторской колбасы может вырасти на 26% — с 600 руб. за 1 кг до 760 руб. за 1 кг. Идею о повышении акциза поддержали в Минздраве РФ, но в Минсельхозе РФ назвали документ «непроработанным».«Министерство не считает данную инициативу целесообразной, обоснованной и в достаточной степени проработанной, в том числе в части возможных ценовых рисков для российских потребителей», — отметили в Минсельхозе РФ.Опасения профильного министерства вполне понятны на фоне продолжительного падения доходов граждан. Так, по данным Свердловскстата, на Среднем Урале реальные располагаемые денежные доходы населения в первой половине 2018 года снизились на 2,1% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. В 2019 году предпосылок для улучшения ситуации нет и не предвидится.Вместе с тем, как полагает председатель НП «Ассоциация «Уралпищепром» Михаил Смоляков, после введения акцизов уровень потребления продукции вряд ли существенно снизится. Другой вопрос, какие колбасы и сосиски сможет позволить себе население после роста цен?«Сколько лет мы общаемся, у нас одна тема — борьба с фальсификатом и здоровье жителей. Пока серьезных результатов мы не видим. Появляются новые стандарты, которые позволяют сделать продукцию, которую производитель хочет. Подорожало одно мясо — заменили другим или заменителями», — сказал УрБК Михаил Смоляков.Проблему с фальсификатом мясной продукции (и не только этой категории товаров) власти и надзорные органы не могут решить с момента введения «продуктового эмбарго» в августе 2014 года. Так, в 2015-2016 годах, как выяснила администрация Екатеринбурга, более 85% колбасных изделий в городских магазинах оказались сомнительного качества.«По результатам проведенных исследований в 2015 году был выявлен факт фальсификации практически у каждого производителя. В 2016 году работа по мониторингу продолжилась. Мы исследовали варено-копченые колбасы «Сервелат». Из 21 образца 18 (почти 86% — прим. ред.) были с признаками фальсификации. Также мы провели исследование полукопченой колбасы «Краковская». Все производители продемонстрировали признаки фальсификации. Мы направили обращения в прокуратуру по месту нахождения компании. В прошлом году было направлено 10 писем», — отчитывалась председатель комитета по товарному рынку горадминистрации Елена Чернышева.В 2017-2018 годах ситуация особо не изменилась, о чем свидетельствуют недавние исследования Роскачества. Так, на прошлой неделе в организации выяснили, что каждый второй батон колбасы «Докторской» (из 40 марок) содержит антибиотики. В целом только девять брендов соответствовали всем стандартам качества.Власти пытались бороться с фальсификатом различными способами. Последним нововведением стал запуск системы «Меркурий» (аналог ЕГАИС). Все это приводило к удорожанию производства продукции, но ее качество по-прежнему оставляет желать лучшего.Как полагают представители отрасли, завоз на прилавки фальсификата остановить невозможно, поскольку потребители в первую очередь «голосуют кошельком», невзирая на бренды. Соответственно, очередное подорожание колбасы приведет не к отказу населения от красного мяса, а лишь увеличит продажи менее качественной продукции. В какой-то степени авторы идеи о повышении акцизов своей цели добьются — красного мяса в рационе станет меньше, зато возрастет доля потребления добавок, полезность которых вызывает еще большие сомнения.