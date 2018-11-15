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Более 600 млн рублей инвестирует Группа ЧТПЗ на реализацию экологического проекта

УрБК, Челябинск, 15.11.2018. Группа ЧТПЗ реализует масштабный проект в области природоохранной деятельности и гидрологии. Согласно заключенному в 2016 году соглашению между Группой ЧТПЗ, Министерством природных ресурсов и экологии РФ, управлением Росприроднадзора, правительством Челябинской области, на Челябинском трубопрокатном заводе в два этапа будут построены сооружения по очистке сточных вод.



Как сообщает пресс-служба компании, сегодня на ЧТПЗ реализуется первый этап — строительство очистных сооружений кислых стоков. Стоимость первой очереди проекта составляет более 600 млн руб.



«Одной из ключевых целей стратегии предприятия, направленной на сведение к минимуму негативного влияния на окружающую среду, является снижение воздействия на водные ресурсы. До конца 2019 года на заводе будут построены сооружения по очистке кислых стоков, что позволит исключить их возможный сброс в водные объекты», — отмечает управляющий директор ЧТПЗ Евгений Губанов.



Группа ЧТПЗ заключила контракт с крупнейшим поставщиком сооружений по водоподготовке и очистке промышленных сточных вод, сегодня ведутся проектно-изыскательские работы. После положительной экспертизы проекта и получения разрешения на строительство ЧТПЗ сможет приступить к строительно-монтажным работам сооружения.



В рамках второго этапа проекта до конца 2022 года Группа ЧТПЗ планирует реализовать систему очистки промышленно-ливневых стоков. Стоимость второй очереди станет известна после проведения научно-исследовательских работ и торгово-оценочных процедур.



«Группа ЧТПЗ стремится минимизировать воздействие на окружающую среду и поддерживает инициативы правительства РФ в области экологии. В рамках сотрудничества с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, управлением Росприроднадзора, правительством Челябинской области в 2017 году ЧТПЗ реализовал проект по установке системы очистки элюатов участка химводоподготовки, что позволило исключить возможный сброс элюатов в промышленно-ливневую канализацию. Более 7 млн руб. ежегодно ЧТПЗ направляет на обслуживание данной установки», — отмечают в пресс-службе компании.

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