Максим Лазырин: Программа лояльности «Мир» создана специально для российских клиентов

Фотография предоставлена пресс-службой платежной системы «Мир»

— Предложив рынку программу лояльности платежной системы «Мир», мы пошли дальше в отношениях с клиентами, партнерами и создали единую платформу, где встречаются банки, держатели карт и торгово-сервисные предприятия, и где каждый из них получает свою выгоду. Наша программа лояльности построена на абсолютно автоматизированном процессе. Все стороны регистрируются на портале privetmir.ru: торговые предприятия в качестве прямых участников, а держатели регистрируют свои карты. Затем человек совершает по этой карте покупки у наших партнеров, и далее кэшбэк разносится автоматически между всеми участниками. С помощью нашей программы лояльности зарабатывают банки-эмитенты, банки-эквайреры, торгово-сервисные предприятия, но основной фокус внимания мы сосредоточили, конечно, на держателе.Отсюда еще одна отличительная особенность — высокий процент возврата денежных средств. По нашей программе лояльности он значительно выше рыночного: вместо 1-3% это уже 5-20%. И этот кэшбэк держатель получает в виде реальных денег, которые в течение нескольких рабочих дней возвращаются обратно на его карту. Кроме того, выход программы лояльности платежной системы «Мир» за рамки локальных предложений сделал ее межбанковской и позволил действовать одновременно с предложениями самих банков. Таким образом, человек может получать выгоду с двух сторон — со стороны платежной системы и банка-эмитента.— Когда мы запускали программу лояльности, то ориентировались на то, чтобы держатели карт могли найти для себя интересные предложения вне зависимости от того, понадобится ли им купить продукты домой, одежду или спланировать семейный отдых. Поэтому мы прорабатывали предложения во всех сегментах. В Свердловской области на данный момент действуют более двух десятков предложений от наших партнеров. Это крупные сети продуктовых магазинов, сервисы по продаже билетов в кино, магазины для детей, товаров для красоты и спорта. Больше всего предложений представлено пока в сегменте магазинов одежды и аксессуаров. А максимальный процент кэшбэка для держателей карт «Мир» из Свердловской области — 15%, и это без учета предложений банков.— Мы стремимся к тому, чтобы в программе лояльности платежной системы «Мир» участвовали не только крупные федеральные торговые предприятия, но и небольшие региональные торговые точки. Всем нашим партнерам мы предлагаем решения, которые помогут им в построении своего бизнеса. Во-первых, это выход на большую аудиторию — эмиссия «Мира» превысила 47 млн карт. Во-вторых, это использование программы лояльности в качестве инструмента транзакционного маркетинга.С одной стороны, мы предлагаем ТСП экономить на рекламе: не платить за нее, скажем так, авансом, а платить уже по факту — за совершенное действие. С другой стороны, мы видим, что держатели карт «Мир», участвующие в программе лояльности, во время акций чаще расплачиваются именно у наших партнеров.Кроме того, в «Мировой» программе лояльности будет расширен инструментарий, мы планируем дополнить его аналитическими решениями, которые позволят подробно анализировать то, как работают бонусные акции торгово-сервисных предприятий. Это очень полезный инструмент, позволяющий понять, какие механики более востребованы, а что следует доработать.— Процедура подключения максимально простая. Представителю торговой точки нужно заполнить стандартное заявление о подключении к программе лояльности платежной системы «Мир» и передать его в банк-эквайрер. После этого он получит от нас доступ к личному кабинету на сайте privetmir.ru и сможет настроить в нем акцию для клиентов. Подключение к программе лояльности платежной системы «Мир» абсолютно бесплатное и не требует каких-либо технических доработок со стороны торгового предприятия. А по настройке акции нашим партнерам всегда готовы помочь специалисты платежной системы «Мир». Подключение занимает от 3-х до 7 дней в зависимости от банка-эквайрера.— Технологически «Мир» уже готов к добавлению различного функционала — финансового и нефинансового. В ряде регионов на базе национальных карт реализованы карты жителей или гостей города, кампусные проекты и пр. Тем не менее при внедрении любых решений следует смотреть на потребности и инфраструктуру каждого региона в отдельности. Современный потребитель становится все более избирательным, и ему надо предлагать простые и удобные решения.Одно из них — возможность расплатиться банковской картой за проезд. Развитие транспортного эквайринга — это очень перспективное направление, которое мы также продолжим развивать. Здесь, как и в случае с программой лояльности, мы пошли дальше и поставили себе цель обеспечить максимальный прием бесконтактных карт «Мир» на транспорте. То есть сделать так, чтобы человек мог приехать в любой российский город и без каких-либо дополнительных действий, будь то поиск проездного билета или его пополнение, смог расплатиться своей картой «Мир» в транспорте. Вот, например, уже сейчас можно оплатить проезд бесконтактным «Миром» на всех станциях метро Екатеринбурга, также мы подключаем городской наземный транспорт к приему бесконтактных национальных карт (сейчас в городе подключено порядка 50% городских маршрутов).— Когда мы говорим о развитии программы лояльности и вообще различных сервисов на базе платежной системы «Мир», то подразумеваем стремление к единой цели — созданию удобного платежного инструмента, который станет частью повседневной жизни человека. Именно поэтому мы внимательно изучаем потребности россиян, оцениваем продуктовое и сервисное наполнение для карт. В этом нам, кстати, очень поможет программа лояльности. Сейчас, когда к ней подключены все крупнейшие эквайреры, мы сможем анализировать пожелания держателей, смотреть, чего не хватает им, что они ожидают получить от участия в программе лояльности, как они пользуются нашими предложениями.Мы рассчитываем, что в ближайшей перспективе сможем сочетать все продуктово-сервисные решения на базе программы лояльности платежной системы «Мир».— Свердловская область — это как раз один из тех регионов нашей страны, жители которого очень часто пользуются картой «Мир». Свердловчане уверенно входят в первую пятерку наиболее активных держателей национальных карт. Например, в октябре этого года по картам «Мир» они совершили более 5,6 млн межбанковских операций. По сравнению с началом этого года число транзакций увеличилось в 2 с лишним раза: в январе «Миром» расплачивались 2,4 млн раз.Но что еще более важно — это тот факт, что большая часть из всех операций приходится на оплату товаров и услуг в торговых терминалах. То есть если в январе этого года 5% операций приходилось на снятие с карт «Мир» наличных, то к концу октября этот показатель находится уже на уровне 4,4% — это даже меньше общероссийского показателя.Если говорить о самых популярных тратах держателей карт «Мир» Свердловской области, то на первом месте находятся продуктовые магазины, на долю которых приходится 54% от общего количества совершенных в торговых терминалах межбанковских операций. А средний чек в этой категории — 403 руб. На втором месте — кафе и рестораны (8,5%, 332 руб.), а замыкают первую тройку автозаправки (6%, 855 руб.). Также много покупок в регионе совершают в магазинах одежды (4%) и товаров для дома (3%), где свердловчане тратят в среднем 1 713 руб. и 1 462 руб. соответственно.— Сегодня российские банки выпустили уже более 47 млн карт «Мир». Среди держателей наших карт есть люди самых разных возрастов и профессий. Преобладают среди них молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, на долю которых приходится порядка 27%, а также люди активного пенсионного возраста (от 55 до 64 лет) — 21%.Держатели национальных карт — это среднестатистические россияне. Но в то же время они, как показывают результаты исследования, например, чуть больше остальных жителей нашей страны тратят денег на обучение, на покупку детских товаров, посещение мест досуга и отдыха.— Мы работаем над тем, чтобы человек, который придет в любой банк, приходил туда именно за оформлением карты «Мир», а не узнавал о ней исключительно от представителей кредитной организации.Несмотря на то, что карта «Мир» появилась не так давно, сегодня она уже имеет ряд преимуществ. В первую очередь это продукт, который разработан с учетом потребностей российских потребителей и который обеспечивает доступ россиян к своим денежным средствам вне зависимости от работы международных платежных систем и политической обстановки. Также мы постоянно дорабатываем ее технологический функционал, проводим акции с банками и ТСП. Все это делается для того, чтобы каждый человек, решивший оформить банковскую карту, мог найти под свои цели именно карту «Мир».