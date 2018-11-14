Павел Косенко: Пленочная фотография — авангард, современность, удел продвинутых фотографов

Фотография предоставлена Павлом Косенко

— Нет, противоречия я здесь не вижу. Пленка и айфон используются для разных целей и, на мой личный взгляд, совокупно решают все (или почти все) потенциально возможные фотографические задачи.Айфон. В основном это прикладные задачи — «запомнить» ценник в магазине, отправить жене через Telegram примеренный пиджак, сделать фото для объявления на Avito, показать мастеру дефект на автомобиле, снять фото на паспорт, сделать фото арендованной машины перед началом эксплуатации и так далее.Кроме этого, айфон — наиболее удобный инструмент для ведения личной, семейной хроники, потому что он всегда под рукой. На айфон чаще всего снимают детей, путешествия, праздники и посиделки, «пилят селфачи и луки», еду для Instagram и подобное.Также цифровую iPhone-фотографию удобно использовать для зарисовок, если фотограф увидел что-то интересное. Это может быть, например, определенный сюжет, игра света, персонаж. Айфон — лучший «этюдник» для художественной, осмысленной, проектной, другими словами, для «серьезной» фотографии.Резюмируя — айфон удобен для всего, что снимается «на лету» и не требует проектного подхода. Потому что он всегда в кармане, а его техническое качество давно уже находится на достаточно высоком для бытовых задач уровне. С айфона можно распечатать качественные фотографии 20х30 см, а этого за глаза хватит для любых прикладных задач. Эстетическое качество айфона тоже вполне приемлемо, и уж точно существенно выше, чем у других смартфонов. Ничего другого из цифровой фототехники, на мой взгляд, более не требуется.Что касается пленочной фотографии, то это: осмысленная съемка, работа над авторскими проектами, книгами, выставками. Художественная съемка для оформления интерьеров. Постановочная съемка — свадебная, портретная фотография и другое.Иными словами, пленку обычно используют для задач фотографии, требующих высокого технического и эстетического качества, а также печати в больших размерах. Теоретически с ними должна справляться современная зеркальная и беззеркальная цифровая техника. Но по факту не справляется. Технически современные цифровые камеры не способны дать качество картинки выше, чем сканы со среднеформатных пленок, особенно когда речь заходит о формате 6х9 (не говоря о большом формате). Эстетически цифровая фотография до сих пор находится в зачаточном состоянии, отсюда, собственно, бесконечные проблемы обработки и вытекающие решения — софт, статьи, уроки. Эстетическое качество при съемке на пленку достигается в разы быстрее и проще, а сам уровень этого качества на порядок выше.— В моем представлении — нигде. Только если для спецзадач вроде аэрофото или подводной съемки.Вместе с тем важно понимать, что не все пользователи (фотографы) столь требовательны к качеству фотографии, чтобы видеть разницу между пленкой и «цифрой». Поэтому многих вполне устраивают цифровые камеры. Но по мере роста творческой личности неизбежно повышается ее насмотренность, развивается вкус, и рано или поздно это приводит к серьезному переосмыслению используемого инструментария.В моей картине мира нет места никаким цифровым камерам, кроме айфона (и то сугубо для бытовых задач). Таких фотографов много, и их количество уверенно растет. Но это не значит, что места цифровым камерам нет в картине мира других пользователей. Пока еще есть.— Да. Причем логика здесь простая и вполне очевидная. Бюджетная цифровая техника решает бытовые задачи, основная из которых — семейный альбом. То есть речь идет о печати фотографий в размере 10х15, иногда 15х20 и совсем редко (крайней редко) 20х30 см. Во всех этих форматах сложно увидеть разницу в качестве картинки между айфоном и бюджетной цифровой камерой. Даже рассматривая в лупу.На самом же деле, все еще проще. В роли семейных альбомов в наше время чаще всего выступают Instagram, Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие соцсети. Где картинки рассматривают в размере файла, значительно меньшем, чем требуется для печати карточки 10х15 см. То есть в реальности требования к техническому качеству у массового пользователя еще ниже.— Смартфоны могут делать широкоугольную съемку, и как раз в большинстве из них установлены широкоугольные объективы. Если их угла не хватает, есть программные способы для сшивки панорам. В темноте смартфоны давно уже научились снимать, по крайней мере, для бытовых задач уж точно. Более того, я видел фотографии млечного пути, сделанные на айфон, и, честно говоря, до сих пор пребываю под впечатлением. Замена объективов — тоже уже решенная задача. Есть множество объективов-накладок, а начиная с iPhone 7, «яблочные» телефоны получили вторую (на самом деле, третью, если считать фронтальную) камеру с нормальным фокусным расстоянием (а не только широкоугольным).Мне сложно представить, чего не могут смартфоны. Они даже под водой снимать могут, а это уже спецзадача.— Когда нужна фотография из разряда «красиво-дорого-богато», нанимают фотографа с цифровой камерой и светом. Все верно. Но кто нанимает? Заказчики, которые не видят ущербности цифровой фотографии. И исполнителей, соответственно, нанимают таких же. Но это не значит, что не существует других заказчиков и других исполнителей.Я согласен с тем, что рынок профессиональных цифровых фотографов все еще огромен. И я думаю, он будет оставаться таким еще долгое время. Но здесь надо понимать существование двух тенденций одновременно.С одной стороны, по мере развития смартфонов рядовые пользователи видят все меньше и меньше причин для нанимания профи. Поскольку, с точки зрения обычного человека, теперь можно снять также и на айфон.Одновременно с тем, что псевдокачественная (с точки зрения масс) фотография становится все более и более доступной, среди них нарастает потребность и желание выделиться из толпы. Таким образом, профи, снимающие на пленку, начинают занимать все более выгодные и востребованные позиции. Количество таких фотографов растет достаточно заметно даже на фоне обычного просмотра лент в Facebook или «ВКонтакте».Я не думаю, что полноценная цифровая техника исчезнет в обозримом будущем. Она будет занимать существенные позиции. Но если раньше «зеркалки» (а потом и «беззеркалки») покупали все, кто испытывал хотя бы минимальные фотографические амбиции, то теперь эта техника станет уделом узкой прослойки профи. Существенная часть которых постепенно переквалифицируется на аналоговые технологии, так как это более элитный (и, соответственно, более дорогостоящий) вариант.— Я не думаю, что стоит вмешиваться в диспозицию игроков рынка даже на уровне пожеланий. Это жизнь, естественные процессы. Пусть история сама решит, вымереть ли «мамонтам» или нет. Лично я не вижу ничего плохого в том, что ремесленники покупают дорогостоящую технику и зарабатывают на этом. У них есть свой клиент. Если фотография кому-то приносит радость, это прекрасно. Ну а для рынка фотографии полезно всё, что повышает его ёмкость.Честно говоря, никогда не понимал высказываний в духе: «Да кто он такой, он ничего не умеет! Просто купил дорогую камеру и раскрутил себя! Да он не фотограф! Он продавец, который впаривает низкокачественные услуги!». Каждый раз хочется в таких случаях ответить: «А вам-то это как мешает? Вы же профи, художник, так пойдите и докажите вашим потенциальным клиентам, что ваш взгляд художественнее, а услуги качественнее. Ну а если вы работаете в рынке, так потрудитесь научиться себя продавать, никакой волшебник не сделает это вместо вас».Я за то, чтобы становилось больше хороших фотографов, а не меньше плохих. Тогда плохие сами уйдут или же повысят свой уровень. И то, и другое сделает мир лучше.— Новый рынок пленочной фотографии молодой, он только начал формироваться. Услугами нашей пленочной лаборатории и магазина «СРЕДА» сейчас пользуется 22 тыс. клиентов, эта цифра увеличивается каждый месяц на 300-400 человек. Средний рост оборота нашей компании составляет 7-8% ежемесячно вот уже 3,5 года подряд. На сегодняшний день в одной точке мы достигли половины оборота, который делает созданная мною ранее цифровая сеть фотолабораторий из более чем 10 точек.Производители на рост спроса откликаются весьма активно. Только в 2018 году Kodak вернул производство двух фотопленок — черно/белой Tmax 3200 и легендарного слайда Ektachrome. В последние годы, можно сказать, полностью возродилась моментальная фотография Polaroid. В прошлом году новую пленку выпустил производитель Bergger. Начиная с 2015 года даже сеть британских драгсторов Boots начала продавать ч/б пленку Ilford в 450 своих точках. А это магазины первой необходимости. Есть и много других позитивных новостей из мира аналоговой фотографии.Не скрою, есть новости и негативные. Больше всего расстраивает позиция компании Fujifilm, которая за последние 2 года сняла с производства несколько видов пленок. Но, во-первых, далеко не все. А, во-вторых, по сути, сейчас идет перераспределение рынка в пользу Kodak, что в целом не так уж и плохо. Все-таки именно компания Kodak — пленочный гигант, первооткрыватель, обладатель множества патентов и производственных мощностей. Если будет жить Kodak, будут жить и остальные производители. Kodak в последние годы существенно наращивает свои мощности, обороты, ассортимент и присутствие. В том числе, в РФ. Ну а Fujifilm пока концентрирует свои усилия на моментальной фотографии, развивая Instax-направление. Что тоже является рынком аналоговой фотографии.Конечно, будучи представителем интересов аналоговых подразделений Kodak и Fujifilm, я интересовался экономическим смыслом и планами обеих компаний. Но надо понимать, что результаты и планы недоступны рядовым сотрудникам, поэтому вся информация, которой я располагаю — на уровне инсайдерских слухов, не более того. Одно могу сказать точно: я не верю в ностальгию производства. Слишком дорогостоящая штука, чтобы заниматься ею просто во имя искусства и светлого будущего. Как минимум для этого должны быть другие источники доходов, которых, по крайней мере, у Kodak, скажем так, вряд ли очень много. Кроме того, есть официальная статистика, которая демонстрирует рост оборотов Kodak с 2015 года. А также есть статистика моей пленочной лаборатории, которая вот уже полгода как вышла из зоны убыточности и продолжает расти. Более того, я знаком с десятками (если не сотнями) аналогичных компаний в других странах. Так что я уверен в экономическом смысле рынка пленочной фотографии, а также в его положительной динамике.Что касается «устаревших» фотоматериалов, на мой взгляд, это слово неуместно. Пленочная фотография — это авангард, современность, удел продвинутых фотографов. С их точки зрения, «динозаврами», которые «все еще по старинке снимают на «цифру», как раз выглядят те, кто рьяно держится за прошлое, то есть за цифровые камеры.