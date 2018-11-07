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Продажи новых легковых машин и легких коммерческих автомобилей в РФ в октябре выросли на 8,2%

УрБК, Москва, 07.11.2018. По итогам октября 2018 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России увеличились на 8,2% (на 12 тыс. 097 штук по сравнению с октябрем 2017 года) и составили 160 425 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).



По данным комитета автопроизводителей АЕБ, в 2018 году в январе-октябре было продано 1 тыс. 457 857 автомобилей.



«На пороге последнего квартала года российский автомобильный рынок продолжил демонстрировать уверенный рост. Однако этот приятный факт не стал сюрпризом, с учетом попутного ветра в парусах всего розничного сектора, отсчитывающего время до изменения НДС. Несмотря на то, что сейчас с продажами все в порядке, среди участников рынка растет опасение в отношении устойчивости спроса в рознице, начиная с января 2019 года», — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

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