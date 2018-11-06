Кризис

Правительство РФ надеется удержать рост цен на топливо в пределах 1,7%

На состоявшемся совещании у заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ договорились о мерах по сдерживанию роста цен на топливо в начале 2019 года.



По мнению участников заседания, он не должен в январе 2019 года превысить 1,7% с учетом увеличения НДС, а с 1 февраля цены не должны прибавлять темпами выше прогнозируемой инфляции. Протокол совещания размещен на сайте правительства.



Нефтяные компании взяли на себя обязательство с 1 ноября 2018 года по 31 марта 2019 года сдерживать мелкооптовые цены на уровне, который не превышает индикативные значения для каждого региона страны. Кроме того, нефтяники должны обеспечить достаточное предложение для удовлетворения спроса независимых участников рынка в соответствующих субъектах РФ.



До 7 ноября 2018 года Минэнерго и ФАС должны подписать соответствующие соглашения с ПАО «НК Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «НК «РуссНефть», ПАО «Газпром нефть», АО «Новый Поток», АО «Нефтегазхолдинг», ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «ТАИФ-НК» и ПАО «Татнефть».



Кроме того, Минфину, Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС поручено совместно с Минтрансом до 1 марта 2019 года дополнительно проработать предложения по введению механизма плавающих ставок акцизов на моторное топливо с обратной зависимостью от изменения котировок на нефть в целях обеспечения ценовой стабильности внутреннего рынка на долгосрочную перспективу.

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