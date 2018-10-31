Металлурги завоевали награды WorldSkills Hi-Tech

Фотография пресс-службы ЧТПЗ

Фотография пресс-службы «ЕВРАЗ НТМК»

Команды уральских предприятий завоевали награды V Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech). Так, сотрудники Группы ЧТПЗ приобщили к своей коллекции десять медалей, такое же количество получили и представители холдинга ЕВРАЗ. Помимо конкурса компании приняли участие в деловой программе мероприятия и представили свои стенды.Напомним, чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2018 проходил с 24 по 28 октября в Екатеринбурге. На площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в 40 компетенциях соревновались 36 команд крупнейших российских госкорпораций и лидеров отечественной промышленности.Как отмечают в пресс-службе Группы ЧТПЗ, сотрудникам компании удалось завоевать десять медалей WorldSkills Hi-Tech 2018. По две золотых медали (на национальном и международном уровнях) получили ведущий специалист Артем Рогозинников и электрогазосварщик Максим Корякин в компетенциях «Промышленная робототехника» и «Реверсивный инжиниринг». Серебряным призером в компетенции «Промышленная механика и монтаж» стал Николай Пермин. Пять бронзовых наград получили сотрудники Группы ЧТПЗ в компетенциях «Сварочные технологии», «Промышленная автоматика» и «Технологии композитов».«Группа ЧТПЗ принимает участие во всех чемпионатах сквозных рабочих профессий по методике WorldSkills. Благодаря нашим талантливым и высококлассным сотрудникам теперь на счету компании 88 медалей различного достоинства», — отмечает директор по организационному развитию и персоналу Группы ЧТПЗ Оксана Тихонова.По итогам конкурса, который в рамках чемпионата провел союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Группа ЧТПЗ заняла второе место среди компаний, использующих инструменты WorldSkills в работе с персоналом.Представители Группы ЧТПЗ также приняли участие в работе окружных сессий и круглых столов. Особый интерес у гостей и участников вызвал стенд компании. Помимо информативной части здесь можно было сыграть в пинг-понг на столах, изготовленных в виде труб большого диаметра. За время проведения чемпионата стенд посетили более тысячи человек.Также высокие результаты на WorldSkills Hi-Tech 2018 показал холдинг ЕВРАЗ: его команда вошла в тройку лидеров в медальном зачете национального чемпионата, завоевав две золотые, пять серебряных и три бронзовые медали.Сотрудники ЕВРАЗ ЗСМК стали призерами в восьми компетенциях из двенадцати. Удачно выступили и юниоры. В компетенции «Электромонтаж 12+» воспитанники новокузнецкого центра детско-юношеского технического творчества «Меридиан» Григорий Чекушин и Макар Мухин выиграли серебряные медали», ученики 7-го класса подшефной школы № 49 Нижнего Тагила Максим Черников и Данил Чадов взяли бронзу.Высших наград удостоены Владимир Бутлевич (компетенция «Обработка листового металла»), а также Артем Казанцев и Александр Юнышев («Мобильная робототехника»). Серебро получили Андрей Кваст («Промышленная автоматика»), Илья Матинин («Неразрушающий контроль»), Алексей Богданов («Электромонтаж»), Алексей Виригин, Юлия Сусова, Разия Гвоздева и Наталья Семенова («Инженерное проектирование»). Бронзовые награды достались Максиму Игнатову и Артему Чуракову в компетенции «Мехатроника», а также Сергею Нагибину в компетенции «Реверсивный инжиниринг».«Чемпионат WorldSkills Hi-Tech — это демонстрация новых граней рабочих профессий. В металлургию приходят новые направления. Большое количество труда автоматизировано, появилось много цифровых технологий, роботизации. У нас запланирован большой объем инвестиций в развитие производства. Мы модернизируем оборудование, ставим современные станки. Для их обслуживания нужны люди с определенными компетенциями и знаниями», — отметила вице-президент ЕВРАЗа по персоналу Наталья Ионова.Отметим, что в этом году чемпионат WorldSkills Hi-Tech собрал 597 конкурсантов и более 450 опытных российских и зарубежных мастеров-экспертов. Сборные команды были сформированы по итогам корпоративных соревнований 2018 года.