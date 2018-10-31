Новости дня

В Челябинской области в III квартале выдано кредитов на 45,77 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 31.10.2018. В Челябинской области в III квартале 2018 года выдано 260,97 тыс. кредитов на 45,77 млрд руб. (прирост за год 8%). По общему объему кредитования область занимает 10 место среди регионов России в исследовании Объединённого кредитного бюро (ОКБ).



Объем выданных потребительских кредитов суммой более 100 тыс. руб. и сроком более 2-х лет вырос в Челябинской области за прошедший год на 63% и составил 21,97 млрд руб. Средний чек по таким кредитам вырос за год на 8% и составил 296 тыс. руб. Количество таких кредитов выросло на 50%.



Объем потребительских кредитов суммой менее 100 тыс. руб. и сроком менее 2-х лет, в том числе POS-кредитование, снизился в области за прошедший год на 24% и составил 2,21 млрд руб. Средний чек по таким кредитам за год не изменился и составил 25 тыс. руб.



Объем выданных автокредитов вырос в области на 22% и составил 381 млрд руб. Средний чек по таким кредитам вырос за год на 13% и составил 699 тыс. руб.



Объем одобренных лимитов на кредитные карты вырос в области на 58% и составил 5,40 млрд руб. Количество выданных карт выросло на 31% и составило 85,53 тыс. штук. Средний чек по таким кредитам вырос за год на 21% и составил 63 тыс. руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: