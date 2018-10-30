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Объем валового регионального продукта в Челябинской области за четыре года увеличился на 25%

УрБК, Челябинск, 30.10.2018. В Челябинской области с 2014 года объем валового регионального продукта увеличился практически на 25% и достиг 1 трлн 270 млрд руб., сообщает Управление пресс-службы и информации правительства области.



По мнению губернатора Бориса Дубровского, здоровый протекционизм, поддержка местных предприятий и развитие внутриобластной кооперации — это три слагаемых успеха, которые обеспечивают прочный фундамент для южноуральской экономики.



Состояние южноуральской экономики оценивается как стабильное. Об этом свидетельствует основной показатель — индекс промышленного производства, который по прогнозам на 2018 год составит 102,4%. В прошлом году индекс промпроизводства превышал плановые показатели по стране и федеральному округу.



Если в 2014 году объем ВРП составлял 972 млрд руб., то в 2017 году показатель увеличился практически на 25%, достигнув 1 трлн 270 млрд руб. Наибольший рост показали обрабатывающие производства, сельское хозяйство, предприятия, специализирующиеся на добыче полезных ископаемых, и строительные кампании. На сегодня Челябинская область занимает 6 место в стране по объему отгруженных товаров, работ, услуг в обрабатывающих производствах.



За четыре года общий объем инвестиций в основной капитал региона составил 838,1 млрд руб., что вывело Челябинскую область по этому показателю на 25 место среди субъектов России. Благодаря крупным инвестпроектам южноуральцы получили 7818 новых рабочих мест.



По поручению губернатора Бориса Дубровского в 2016 году был основан государственный фонд развития промышленности Челябинской области, его основная цель — содействие модернизации и развитию промышленности региона, организации новых производств, а также импортозамещение и развитие экспорта. Фонд профинансировал 8 проектов по развитию промышленных предприятий региона. Сумма займов, полученных предприятиями при поддержке фонда развития промышленности, составила 193,8 млн руб., 74,4 млн руб. — из бюджета Челябинской области. Это позволило привлечь в регион 558,3 млн руб. инвестиций.



Благодаря последовательной политике регионального правительства на новый уровень вышла областная кооперация, были созданы пять промышленных кластеров: приборостроительный, робототехнический, машиностроительный, арматурный кластер и «УРАЛАГРОМАШ». До конца 2018 года будут созданы еще два — транспортного машиностроения и приводной техники и специальной экипировки. Участие в кластерах позволяет их резидентам рассчитывать на субсидии из федерального бюджета и компенсацию до 50% затрат, связанных с проведением научных разработок и закупкой оборудования.



Еще одно направление развития промышленности, благодаря которому предприятия могут получить значительные налоговые преференции и льготы, — это индустриальные парки. В Челябинской области действуют два частных индустриальных парка — «Станкомаш» и «ММК — Индустриальный парк». В стадии завершения индустриальный парк «Малая Сосновка», прорабатывается открытие парков «Новогорный», «Рудничный» и «Приайский». Региональная законодательная база позволяет резидентам индустриальных парков получать льготу по налогу на прибыль — снижение его до 13,5%, а также обнуление налога на имущество.



«Индустриальные парки работают во многих территориях, эта форма поддержки востребована у инвесторов. По сути, задача у индустриальных парков одна — создать условия, чтобы бизнес мог быстро войти в проект и реализовать свою идею. Собственно, мы этим и занимается. Считаю, что это эффективная форма государственной поддержки и наше конкурентное преимущество в борьбе за инвесторов», — подчеркивает Борис Дубровский.



По данным Российского экспортного центра, в 2017 году Челябинская область вошла в тройку крупнейших регионов-экспортеров по несырьевому, неэнергетическому экспорту в такие страны, как Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Иран. С 2014 по 2017 годы объем экспорта составил 18 485,3 млн долл. США. Положительно на этом сказался рост объема промышленного производства, так как в его структуре почти 90% составляют черные и цветные металлы. Несмотря на то, что продолжают действовать санкции со стороны США и ЕС, в 2017 году экспорт увеличился за счет развития восточноазиатского направления с такими странами, как Индия, Иран, Корея, Китай, Вьетнам, Киргизия.

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