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В Екатеринбурге в переулке Почтовом и на улице Горького будут установлены знаки «Остановка запрещена»

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2018. В связи с предписаниями ГИБДД с декабря 2018 года дорожные службы ограничат стоянку транспорта на двух улицах в центре Екатеринбурга, сообщается на информационном портале города.



Для обеспечения безопасности движения и увеличения пропускной способности городской улично-дорожной сети в декабре 2018 года соответствующие дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» появятся на участке улицы Горького (от переулка Почтового до улицы Первомайской) и в переулке Почтовом (от улицы Горького до улицы Толмачева).

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