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Уралтрансбанк доехал до утраты капитала
25 октябрь 2018 (12:57)
Банк России 25 октября 2018 года отозвал лицензию у Уралтрансбанка, известного сейчас в первую очередь тем, что конец его существования был очевиден, но растянулся более чем на год. На протяжении многих месяцев финансово-кредитная организация нарушала нормативы ЦБ РФ, закрывала отделения, подписывала с регулятором план оздоровления и не выполняла его. Даже в комментариях аудиторов к последней отчетности банка были указаны сомнения в его способности непрерывно продолжать свою деятельность.
К отзыву лицензии Уралтрансбанк шел 19 месяцев, систематически нарушая важные нормативы Банка России, такие как норматив мгновенной ликвидности Н2, нормативы достаточности капитала Н1.0, Н1.1, Н1.2. Банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска, пишет регулятор в своем релизе.
«Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа в 2017 году выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка, несоблюдение обязательных нормативов и, как следствие, наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)», — указано в сообщении Банка России.
Комитет банковского надзора ЦБ РФ в сентябре 2017 года утвердил план улучшения финансового положения Уралтрансбанка, рассчитанный на три года. Но собственник банка Валерий Заводов не спешил выполнять этот план. Пока неизвестно, не мог он или не хотел реализовывать договоренность с регулятором, включающую в себя поиск потенциального инвестора и выход на плановые показатели деятельности. Возможно, в ближайшее время вскроется информация о выводе активов, как это уже происходило с другими банками, лишенными лицензии.
Напомним, что основным бенефициаром Уралтрансбанка является бизнесмен Валерий Заводов. Напрямую ему принадлежат 37,78% акций. Однако через своих родственников, а также различные ООО он распоряжается существенно более высокой долей в уставном капитале банка.
«Дальнейшее ухудшение качества активов ПАО «Уралтрансбанк» привело к необходимости доформирования резервов на возможные потери, полной утрате собственных средств (капитала) кредитной организации и, как следствие, признанию надзорным органом плана мер по финансовому оздоровлению ПАО «Уралтрансбанк» невозможным к исполнению», — указано в сообщении Банка России.
Аналитики высказывали обоснованные сомнения в реальных намерениях руководства банка на протяжении всего года с момента подписания плана оздоровления. Никаких действенных шагов по поиску выхода ситуации Уралтрансбанк не предпринимал, если не считать сокращения на треть сети офисов.
Даже аудиторы, занимавшиеся отчетностью банка по МСФО, не могли удержаться от довольно резких комментариев. Эта отчетность показала убыток банка в 281,4 млн руб. за 6 месяцев 2018 года. В заключении независимых аудиторов АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» указывалось, что с марта 2017 года группой ПАО «Уралтрансбанк» не обеспечивается выполнение нормативов.
«По состоянию на 30 июня 2018 года, банк допускает отставание от плана мер по финансовому оздоровлению. Данные события указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности банка непрерывно продолжать свою деятельность», — было написано в заключении независимых аудиторов.
Аналитики пока не готовы предсказать, насколько серьезными будут потери для кредиторов банка. История последних двух лет показывает, какими изобретательными могут быть банкиры, составляющие свою отчетность. Что касается вкладчиков-физлиц, им по закону полагается возмещение до 1,4 млн руб. На последнюю отчетную дату у Уралтрансбанка было 7,5 млрд руб. вкладов, несмотря на то, что регулятор за прошедший год дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.
«В соответствии с приказом Банка России от 25.10.2018 № ОД-2786 в ПАО «Уралтрансбанк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены», — указано в сообщении регулятора.
Стоит отметить, что ситуация вокруг банка-наследника 90-х — Уралтрансбанка — уже давно не самая безоблачная. Закрытие этого предприятия эксперты пророчили более двух лет, однако банку удавалось оставаться на плаву.
История банка началась еще в 1947 году. Тогда с целью обслуживания предприятий Свердловской железной дороги было открыто Кагановическое отделение Свердловской областной конторы Госбанка СССР, позже переименованное в Железнодорожное отделение.
Современный банк был открыт в 1990 году. Кредитная сеть Уральского транспортного банка охватывала на тот момент Свердловскую, Челябинскую, Курганскую, Тюменскую области и Пермский край. Основной целью создания организации тогда было обслуживание Свердловской железной дороги и связанных с ней организаций.
Стоит отметить, что еще 10 лет назад этот банк играл заметную роль на финансовом рынке региона и во многом определял основные тенденции развития местного банковского сектора. Так, ему первому из российских региональных банков удалось привлечь международный капитал от Европейского банка реконструкции и развития.
Как отмечают эксперты, первым признаком ухудшения обстановки в организации стал уход главного акционера из Уралтрансбанка 17 августа 2015 года. Тогда свою долю продал Европейский банк реконструкции и развития, который больше 10 лет владел 25% акций кредитного учреждения и выступал в роли гаранта его финансовой стабильности. С его уходом, по мнению аналитиков, будущее банка оказалось под вопросом.
Эксперты видят несколько причин падения Уралтрансбанка, но все они во многом связаны с личностью собственника и руководителя — Валерия Заводова. Возможно, именно благодаря его методам работы, сформированным в 90-е годы, банк не смог удержаться в ситуации, когда были необходимы современные технологии банковского ритейла. Обострившаяся конкуренция на финансовом рынке, кризисные явления в экономике России, ужесточение банковского надзора, возросшие требования клиентов — все это требовало других подходов к организации деятельности кредитного учреждения.
К отзыву лицензии Уралтрансбанк шел 19 месяцев, систематически нарушая важные нормативы Банка России, такие как норматив мгновенной ликвидности Н2, нормативы достаточности капитала Н1.0, Н1.1, Н1.2. Банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска, пишет регулятор в своем релизе.
«Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа в 2017 году выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка, несоблюдение обязательных нормативов и, как следствие, наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)», — указано в сообщении Банка России.
Комитет банковского надзора ЦБ РФ в сентябре 2017 года утвердил план улучшения финансового положения Уралтрансбанка, рассчитанный на три года. Но собственник банка Валерий Заводов не спешил выполнять этот план. Пока неизвестно, не мог он или не хотел реализовывать договоренность с регулятором, включающую в себя поиск потенциального инвестора и выход на плановые показатели деятельности. Возможно, в ближайшее время вскроется информация о выводе активов, как это уже происходило с другими банками, лишенными лицензии.
Напомним, что основным бенефициаром Уралтрансбанка является бизнесмен Валерий Заводов. Напрямую ему принадлежат 37,78% акций. Однако через своих родственников, а также различные ООО он распоряжается существенно более высокой долей в уставном капитале банка.
«Дальнейшее ухудшение качества активов ПАО «Уралтрансбанк» привело к необходимости доформирования резервов на возможные потери, полной утрате собственных средств (капитала) кредитной организации и, как следствие, признанию надзорным органом плана мер по финансовому оздоровлению ПАО «Уралтрансбанк» невозможным к исполнению», — указано в сообщении Банка России.
Аналитики высказывали обоснованные сомнения в реальных намерениях руководства банка на протяжении всего года с момента подписания плана оздоровления. Никаких действенных шагов по поиску выхода ситуации Уралтрансбанк не предпринимал, если не считать сокращения на треть сети офисов.
Даже аудиторы, занимавшиеся отчетностью банка по МСФО, не могли удержаться от довольно резких комментариев. Эта отчетность показала убыток банка в 281,4 млн руб. за 6 месяцев 2018 года. В заключении независимых аудиторов АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» указывалось, что с марта 2017 года группой ПАО «Уралтрансбанк» не обеспечивается выполнение нормативов.
«По состоянию на 30 июня 2018 года, банк допускает отставание от плана мер по финансовому оздоровлению. Данные события указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности банка непрерывно продолжать свою деятельность», — было написано в заключении независимых аудиторов.
Аналитики пока не готовы предсказать, насколько серьезными будут потери для кредиторов банка. История последних двух лет показывает, какими изобретательными могут быть банкиры, составляющие свою отчетность. Что касается вкладчиков-физлиц, им по закону полагается возмещение до 1,4 млн руб. На последнюю отчетную дату у Уралтрансбанка было 7,5 млрд руб. вкладов, несмотря на то, что регулятор за прошедший год дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.
«В соответствии с приказом Банка России от 25.10.2018 № ОД-2786 в ПАО «Уралтрансбанк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены», — указано в сообщении регулятора.
Стоит отметить, что ситуация вокруг банка-наследника 90-х — Уралтрансбанка — уже давно не самая безоблачная. Закрытие этого предприятия эксперты пророчили более двух лет, однако банку удавалось оставаться на плаву.
История банка началась еще в 1947 году. Тогда с целью обслуживания предприятий Свердловской железной дороги было открыто Кагановическое отделение Свердловской областной конторы Госбанка СССР, позже переименованное в Железнодорожное отделение.
Современный банк был открыт в 1990 году. Кредитная сеть Уральского транспортного банка охватывала на тот момент Свердловскую, Челябинскую, Курганскую, Тюменскую области и Пермский край. Основной целью создания организации тогда было обслуживание Свердловской железной дороги и связанных с ней организаций.
Стоит отметить, что еще 10 лет назад этот банк играл заметную роль на финансовом рынке региона и во многом определял основные тенденции развития местного банковского сектора. Так, ему первому из российских региональных банков удалось привлечь международный капитал от Европейского банка реконструкции и развития.
Как отмечают эксперты, первым признаком ухудшения обстановки в организации стал уход главного акционера из Уралтрансбанка 17 августа 2015 года. Тогда свою долю продал Европейский банк реконструкции и развития, который больше 10 лет владел 25% акций кредитного учреждения и выступал в роли гаранта его финансовой стабильности. С его уходом, по мнению аналитиков, будущее банка оказалось под вопросом.
Эксперты видят несколько причин падения Уралтрансбанка, но все они во многом связаны с личностью собственника и руководителя — Валерия Заводова. Возможно, именно благодаря его методам работы, сформированным в 90-е годы, банк не смог удержаться в ситуации, когда были необходимы современные технологии банковского ритейла. Обострившаяся конкуренция на финансовом рынке, кризисные явления в экономике России, ужесточение банковского надзора, возросшие требования клиентов — все это требовало других подходов к организации деятельности кредитного учреждения.
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