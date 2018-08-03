Уралтрансбанк — на грани

ПАО «Уралтрансбанк» 16-й месяц подряд нарушает нормативы ЦБ РФ. Такое неустойчивое положение не может сохраняться достаточно долго, тем более учитывая, с какой скоростью банк теряет деньги. Согласно отчетности по МСФО за I квартал 2018 года, совокупный убыток кредитного учреждения за год вырос более чем в 4 раза (до 89 млн 016 тыс. руб.). Чистые процентные доходы банка сократились в 4,3 раза (до 30,6 млн руб.).На днях появились признаки, что банк может завершить свою деятельность в ближайшее время. В социальных сетях распространилась информация о том, что некоторые сотрудники Уралтрансбанка рекомендуют своим клиентам из круга близких знакомых забирать вклады и переводить их в другие банки. Кроме того, он сообщил, что один из нижнетагильских офисов (на Черноисточинском шоссе) работает до конца августа.Достоверность подобных сообщений может вызывать сомнения, и к ним можно относиться с известной долей скепсиса. Но стоит помнить, что именно с подобного рода сигналов начиналось крушение таких банков как, например, Северная казна, Банк 24.ру и Интеркоммерц.Тем более что отделение Уралтрансбанка в Нижнем Тагиле по адресу Черноисточинское шоссе, 7, корпус 4 действительно закрывается 31 августа 2018 года. Об этом сообщили УрБК в службе поддержки банка в социальных сетях «Вконтакте» и Facebook.По мнению экспертов, закрытие отделений может быть как способом сократить издержки банка, так и признаком подготовки к прекращению деятельности. Напомним, что в апреле 2018 года Уралтрансбанк уже закрыл три своих отделения в Екатеринбурге. Под сокращение попали отделения на ул. Готвальда, 6, корпус 4, Титова, 17 и проспекте Космонавтов, 15.В настоящее время в Екатеринбурге остались еще девять офисов Уралтрансбанка. Ранее в 2017 году банк закрыл дополнительное отделение на ул. Уральской, 77.В пресс-службе кредитного учреждения оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.Напомним, что в марте 2018 года международное агентство FitchRatings понизило рейтинг Уралтрансбанка с «ССС» до «СС» («вероятен дефолт, но обязательства выполняются») и вывело его из списка RatingWatchNegative («рейтинг под наблюдением с возможностью понижения»).В сообщении отмечалось, что в январе 2018 года капитальная база банка сократилась из-за потерь, связанных с обесценением активов. Это привело к снижению показателей достаточности базового и основного капитала до 3,3%, а общего капитала — до 6,2%. Все эти показатели оказались ниже минимальных требований, установленных на уровне 4,5%, 6% и 8% соответственно, подчеркивают аналитики. Кроме того, из сообщения Fitch следует, что подтверждение рейтинга устойчивости Уралтрансбанка на уровне «f» отражает значительный дефицит капитала у финансовой организации.Кроме того, согласно исследованию RAEX («Эксперт РА»), за последний год Уралтрансбанк потерял 17 позиций в рейтинге крупнейших банков по размеру активов. По состоянию на 1 мая 2018 года кредитное учреждение занимает 191 место. За последний год активы банка сократились на 12% (с 14 млрд 729 млн до 12 млрд 962 руб.).Физические лица все чаще снимают средства с депозитов Уралтрансбанка. На 1 мая 2018 года остатки на счетах клиентов финансового учреждения составили 8 млрд 923 млн руб., что на 7,8% меньше уровня аналогичного периода прошлого года. Тогда физические лица разместили 9 млрд 678 млн руб.Следует отметить, что основным бенефициаром Уралтрансбанка является бизнесмен Валерий Заводов. Напрямую ему принадлежат 37,78% акций. Однако через своих родственников, а также различные ООО он распоряжается существенно более высокой долей в уставном капитале банка.Как отмечают эксперты, в подобном положении заметно повышают риск вмешательства регулятора в работу Уралтрансбанка. Кроме того, это осложняет процесс поиска нового инвестора. В связи с этим повышаются риски отзыва лицензии или введения процедуры санации.