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Ректор УГМУ Ольга Ковтун сняла с себя ответственность за сокращение кафедр в вузе

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2018. Ректор Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Ольга Ковтун сняла с себя персональную ответственность за сокращение кафедр в вузе.



«В основном это было решение ученого совета. Мы в течение трех месяцев обсуждали этот процесс. Этот путь прошли уже все вузы, и мы идем в числе завершающих, поэтому никакого драматизма и фатальности. Мы последовательно шли к принятию этих решений. Мы уже поблагодарили всех руководителей кафедр. У многих заканчивается контракт в связи с возрастом», — заявила О. Ковтун 24 октября 2018 года на пресс-конференции в Екатеринбурге.



Ректор УГМУ также отметила, что информация о сокращении узкопрофильных кафедр содержит «неполные и неправильные» сведения. Также она заявила, что сокращений ставок в профессорско-преподавательском составе вуза не проводилось.



«В первую очередь не ставились задачи сокращать кафедры. Мы укрупняли кафедральные коллективы потому, что те малочисленные кафедры, которые сегодня есть на факультете повышения квалификации — это 1,5 ставки. Очень трудно таким маленьким коллективом управлять. Кроме того, объединения кафедр офтальмологии и травматологии, о чем упоминалось, не произошло. Например, кафедра патологической анатомии и кафедра судебной медицины создали большой кафедральный коллектив. Преподавать сегодня даже с увеличенным количеством студентов большим кафедральным коллективом значительно проще», — сказала Ольга Ковтун.



Напомним, в мае 2018 года ученый совет УГМУ по инициативе ректора вуза (что отражено в протоколе) принял решение снизить количество кафедр с 46 до 21. Под слияние попали узкопрофильные подразделения. Например, офтальмологию объединили с травматологией и ортопедией. Кафедру хирургических болезней лечебно-профилактического факультета объединили с кафедрой сердечно-сосудистой хирургии. Кожно-венерические болезни с медициной катастроф и безопасности жизнедеятельности, урологию соединили с онкологией и лучевой диагностикой.

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