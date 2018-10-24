Руководство сменится в Уральском государственном медуниверситете

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2025. Ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун покидает свою должность. Это следует из протокола заседания ученого совета вуза.



Самой О. Ковтун не оказалось в числе четырех кандидатов на должность руководителя вуза. Согласно документу, на этот пост выдвинуты: первый проректор УГМУ Татьяна Бородулина, проректор по образовательной деятельности медуниверситета Алексей Ушаков, заместитель директора по научной работе ГАУЗ СО ЦСВМП «Уральский институт травматологии и ортопедии имени Василия Дмитриевича Чаклина» Кирилл Бердюгин.



Ольга Ковтун возглавляет УГМУ с 2018 года. В этом году у нее наступит предельный возраст для руководителя университета.