Руководство сменится в Уральском государственном медуниверситете

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2025. Ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун покидает свою ...31.05.2018 В УГМУ в два раза сократили число медицинских кафедр
В Уральском государственном медицинском университете (УГМУ) в результате реорганизации в два раза сократилось число ...31.05.2018 В УГМУ в два раза сократили число медицинских кафедр
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2018. В Уральском государственном медицинском университете (УГМУ) в результате реорганизации ...23.11.2017 Избран новый ректор Уральского государственного медицинского университета
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2017. В Уральском государственном медицинском университете (УГМУ) по итогам выборов новым ...04.10.2017 Ректор Уральского государственного аграрного университета покидает пост
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2017. Ирина Донник покидает пост ректора Уральского аграрного госуниверситета. Об этом ...