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Фармацевты просят запретить деятельность Ozon.ru на территории РФ из-за онлайн-продажи лекарств

УрБК, Москва, 24.10.2018. Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО), объединяющий около 30 фармкомпаний, в том числе аптечные сети «Ригла», «Эркафарм» и «Неофарм», просит Роскомнадзор провести проверку в отношении сайта Ozon.ru на предмет соответствия действующему законодательству. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».



В начале октября на Ozon.ru появилась возможность делать онлайн-заказ лекарств. Сейчас онлайн-торговля лекарствами запрещена постановлением правительства РФ № 612 от 27 сентября 2007 года, а также указом президента № 179 от 22 февраля 1992 года. В союзе считают, что продажа препаратов на Ozon.ru нарушает права потребителей, так как на сайте нет информации о качестве реализуемых товаров, соблюдении условий хранения и других лицензионных требований, в том числе процесса доставки. Кроме того, СПФО указывает на отсутствие сведений о наличии у интернет-компании лицензии на фармацевтическую деятельность.



Представитель Ozon.ru Мария Заикина отмечает, что правила продажи товаров дистанционным способом говорят о запрете на онлайн-торговлю лекарствами, если исключена возможность ознакомления с товаром. По ее словам, получив две лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, Ozon открыл офлайн-аптеки в Москве и Твери, где работают фармацевты и соблюдаются все правила хранения и отпуска лекарств. Клиент может сформировать заказ на сайте и забрать его в одной из этих аптек.



«Если у клиента температура 39 или сломана нога, и нет возможности забрать заказ самостоятельно, он может дать поручение курьеру ознакомиться с товаром и доставить безрецептурные препараты по удобному адресу», — рассказала она.



Советник юридической фирмы Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) Евгений Орешин считает, что оснований для досудебной блокировки Ozon.ru недостаточно. Он полагает, что интернет-компании могут лишь выдать предписание прекратить онлайн-торговлю лекарствами.



Заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков отмечает, что публичное демонстративное нарушение закона со стороны Ozon.ru неприемлемо. В то же время, по его мнению, блокировка сайта не решит проблему наличия в интернете миллионов других ресурсов для дистанционной покупки лекарств.



«Для этого нужен комплексный подход отдельных органов власти», — уверен он.

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