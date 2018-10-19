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По итогам трех кварталов 2018 года цены на первичном рынке жилья Екатеринбурга выросли на 4,5%

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2018. Объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга по-прежнему очень велик — более 20 тыс. квартир готово к продаже. При этом цены за 9 месяцев выросли на 4,5%, сообщает Уральская палата недвижимости (УПН).



Как отметил аналитик УПН Михаил Хорьков, на рынке появилось большое число интересных проектов. Но структура предложения заметно изменилась. Еще в начале 2018 года на рынке было почти 4 тыс. квартир в новостройках, сданных в эксплуатацию. К осени эта цифра опустилась до 2,4 тыс. Структура предложения заметно сместилась в сторону квартир на начальной стадии строительства.



«На протяжении 9 месяцев этого года девелоперы были чрезвычайно активны в выводе на рынок новых проектов. Большинство из них открыли продажи в I половине года, часть вышла на рынок в последние месяцы. Но вот новых разрешений на строительство многоквартирных домов в последние месяцы очень мало», — рассказал М. Хорьков.



По его словам, к осени 2018 года объем жилья в стадии строительства вырос до 2,8 млн кв. м. Это соответствует пиковым показателям 2014 года. Девелоперы города в текущем году обновили рекорд по числу котлованов, заложив за 9 месяцев около 1,1 млн кв. м. жилья.



Темпы продаж остаются достаточно высокими. Эта ситуация позволяет предположить, что максимальный объем предложения и наиболее широкий выбор квартир на рынке жилья Екатеринбурга в 2018 году был весной и в течение лета. В ближайшие месяцы количество предложений будет сокращаться.



По итогам трех кварталов 2018 года цены на первичном рынке выросли на 4,5%. В течение всего года многие продавцы новостроек имели возможность повышать цены на строящиеся квартиры не только в соответствии с графиком строительства, но и благодаря досрочному выполнению плана продаж.



В то же время в УПН отмечают, что сегодня можно говорить об избытке оптимизма на рынке жилья Екатеринбурга.



«Продажи растут, офисы продаж застройщиков заполнены покупателями, а повышение цен не снижает интереса к проектам. Девелоперы довольны, а покупатели счастливы, так как успели купить квартиру по «низким ценам», успев взять «дешевую ипотеку». Именно страхи и ожидания предопределили ситуацию на рынке во второй половине 2018 года.



Но страхи не могут управлять рынком слишком долго, и многие участники рынка это понимают, активизируя маркетинговую активность в настоящий момент. Продавцам надо успевать реализовывать квартиры на волне интереса, так как за эмоциональным повышением спроса следует неизбежный спад. Пока сложно сказать, насколько длительным будет этот период. Все будет зависеть от ситуации на рынке ипотеки», — рассказал М. Хорьков.

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